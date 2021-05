Un tube inspiré par une odeur de saucisse

Stevie Wonder divertit les étudiants au Dance Theatre de Harlem lors d'une tournée dans le centre-ville de New York le 18 décembre 1976.

Aujourd’hui, j’ai choisi un Collector inspiré par l’odeur d’une saucisse enfermée dans un morceau de pain… Voici I Wish par Stevie Wonder, sorti en 1976.

L’histoire de ce Collector commence un samedi ensoleillé de l’été 1976, alors que la célébrissime Motown organise un pique-nique où sont invités le personnel de la firme et quelques artistes maison.

Stevie Wonder fait partie des convives mais ce jour-là, une rage de dent le fait horriblement souffrir. Il connaît ces pique-niques agréables et décontractés, et pour rien au monde il n’en raterait un.

À son arrivée, l’ambiance est comme il l’imaginait. Il faut dire que la Motown, c’est un peu sa famille : il n’était qu’un enfant lorsqu’il a rejoint l’équipe.

Mais ce qui l’intéresse pour le moment, c’est la douce odeur des Chicken Hot-Dogs, qui se dégage de l’énorme barbecue...

