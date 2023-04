Une chanson maléfique malgré son succès

Un Collector de 1971 qui démontre une fois de plus qu’une reprise peut supplanter l’original ! "Without You" par Harry Nilsson

Harry Nilsson en 1972 © Getty - Stan Meagher

L’histoire de ce Collector commence en Angleterre à la fin des années 60 quand deux jeunes musiciens du groupe pop Badfinger écrivent Without You, une chanson qui passera totalement inaperçue. Quelques mois plus tard, lors d’une soirée à Los Angeles, un auteur-compositeur-interprète, tout récemment récompensé pour sa contribution à la musique du film Macadam Cowboy, entend Without You. Cet artiste, c’est Harry Nilsson, qui avait bien galéré : le jour, il travaillait dans une banque, la nuit, il composait de la musique pour des spots publicitaires. Nilsson n’a quitté son emploi de banquier qu’après la sortie de son second album, quand un jour, John Lennon l’a désigné comme le chanteur favori des Beatles! Dès lors, il connaît une carrière ascendante...