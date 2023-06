Une déambulation dans le New-York sombre des Seventies

Avec le Collector d’aujourd’hui, Nicolas Lespaule nous embarque dans le New York underground des années 70 avec « Walk On The Wild Side » de Lou Reed sorti en 1974.

Lou Reed sur scène à Paris en mai 1974 © Getty - Jean-Claude Francolon

Lieu de liberté en tous genres, dans les Seventies, New York est la ville de prédilection des artistes et des marginaux. C’est aussi le terrain de jeu d’Andy Warhol et de sa Factory, où cohabitent musiciens, drag-queens, artistes performeurs et poètes. Parmi eux, on trouve Lou Reed, auteur, compositeur au caractère sombre et mélancolique, membre du Velvet Undergroud. Dans « Walk on the wild side », Lou Reed dresse 5 portraits de drag-queens qui déambulent dans le NY des Seventies, théâtre d’une marginalité où il est possible de choisir son identité et son genre...