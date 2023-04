Une histoire d’adultère qui touche en plein coeur

Un Collector de 1985 qui a révélé l’une des plus belles voix de la musique américaine et peut-être plus… "Whitney Houston avec "Saving All My Love For You"

Whitney Houston au Park West de Chicago le 29 mai 1985 © Getty - Paul Natkin

L’histoire de ce Collector débute dans un club new-yorkais. Ce soir-là, Whitney Houston doit se produire sur scène. Après avoir été mannequin et choriste, la jeune fille de 21 ans vient de signer son premier contrat avec un grand label. Dans le public, Michael Masser, auteur-compositeur, n’est pas là par hasard : c’est la maison de disque qui l’a invité car Whitney Houston va justement interpréter l’une de ses compositions : The Greatest Love of All. Dès les premières notes, Masser est subjugué par la voix juste et puissante de cette jeune chanteuse. Il pense aussitôt à l’un de ses anciens titres qui n’a pas connu le succès escompté, Whitney Houston en serait l’interprète idéale...