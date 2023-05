Aides à la rénovation des logements pour les personnes en perte d'autonomie

Un logement adapté à la perte d'autonomie, quelles aides pour les travaux ?

Vous avancez en âge et vous souhaitez continuer à vivre chez vous le plus longtemps possible tout en palliant à la baisse de l’autonomie Des solutions existent pour améliorer votre logement, le rendre plus sécurisant et plus adapté. Quelles sont les aides dont vous pouvez bénéficier ? Vos questions ce matin à Pierre Bontems chef de service, service de l’urbanisme, habitat et construction durable et Marie Lasnier Direction Départementale des Territoires.