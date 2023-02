Informer pour sensibiliser sur la cause du don d'organes, de tissus et d emoelle osseuse

Bien que la loi bioéthique de 2017 indique que nous sommes tous des donneurs potentiels sauf si inscrits sur le registre des refus après contact avec le chirurgien préleveur le taux de refus des familles concernant le don d’organes reste encore à 32 %.

Sensibiliser au don d'organe, de tissus et de moelle osseuse avec France ADOT 23

Plus de 26 000 patients espèrent chaque année recevoir un organe, moins d’un quart sont réellement greffés et plus de 900 décèdent avant d’être appelés.

France ADOT 23 est une antenne de la fédération nationale France ADOT, reconnue d’utilité publique.

France ADOT qui est membre du collectif greffes +