Les différentes formules de testaments avec Maitre Bagilet Latapie

Choisir en connaissance de cause la bonne formule de testament

Globalement on sait des testaments qu’il en existe différentes formes, qu’il s’agit d’un document écrit dans lequel une personne exprime ses volontés pour la transmission de ses biens après son décès et de décider de leur répartition entre bénéficiaires. Mais pourquoi, si ça parait aussi simple, certains testaments peuvent- ils être contestés ?

La succession en l’absence de testament c’est la loi qui désigne les héritiers des droits de succession. Il s’agit alors d’une dévolution légale. Les héritiers sont désignés en fonction de leur degré de parenté avec le défunt :

Les enfants et leurs descendants

Les parents, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Les ascendants autres que les parents. Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.