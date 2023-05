Sensibilisation de 500 jeunes aux dangers de la conduite sous influence le 23 Mai à Guéret

Avec Frédéric Friscourt, Major de police formateur anti-drogue et Pierre Nègre, Responsable Prévention MAAF, organisateur de l’opération.

La sensibilisation de 500 jeunes (issus de divers établissements scolaires de la région) aux dangers de la conduite sous influence (alcool, drogue), à Guéret (23), le mardi 23 mai 2023.

Cette rencontre, organisée par Prévention MAAF propose aux jeunes une projection d’un film « choc » sur les dangers de la conduite sous influence suivie d'un débat questions / réponses avec un major de Police, formateur anti-drogue et les élèves**.** Et à 11h30, démonstration réalisée par un cascadeur professionnel, Frédéric Pineau. Sur le parking du Hall de l'Agiculture de Guéret, Frédéric Pineau réalisera, à l’aide d’un mannequin, deux percussions : l’un entre un véhicule léger et un scooter et l’autre entre deux véhicules légers. Les jeunes pourront s’apercevoir qu’un choc même à vitesse raisonnable est spectaculaire… et très violent.