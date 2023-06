Comment parvenir à changer ses habitudes alimentaires. Aurélie Menut, expert nutritionniste et consultante en nutrition santé répond à vos questions !

Si on profitait des vacances pour changer nos habitudes alimentaires

Garder la forme et améliorer sa santé, perdre quelques kilos. C'est aussi changer, une bonne fois pour toutes, ses habitudes alimentaires afin d’atteindre son objectif forme et santé. "France Bleu Côté Expert" vous aide à suivre des conseils diététiques et spécifiques pour atteindre votre objectif.