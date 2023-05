Choisir et cuisiner les ARTICHAUTS

Des fonds d'atichauts garnis accompagnés de chips de Parmesan, une recette italienne qui a fait ses preuves.

ARTICHAUTS à l'ITALIENNE

Une recette italienne de La Nonna Regina qui a fait ses preuves…

Une recette à déguster chaude ou froide

Par personne :

1 fond d’artichaut (cuit), 2 c à s de légumes préparés, 1 œuf, 1 c à s de parmesan râpé, 1 tomate séchée coupée en petits morceaux.

Préchauffer le four 10 min Th 7 (210°). Dans un bol, mélanger ensemble les légumes avec l’œuf et le parmesan râpé. Bien amalgamer le tout jusqu’à obtenir une « purée » homogène et en garnir le fond d’artichaut. Enfourner et cuire 10 min. Pendant ce temps, préparer les chips de Parmesan (voir recette). Une fois la cuisson des fonds d’artichaut terminée, les sortir du four, sur le dessus répartir les tomates et « planter » les chips. Belle cuisine à tous, régine

Chips au Parmesan

Ces chips peuvent être préparées seules et servies dans une salade, en à l’apéritif. Bien sèches, elles se conservent dans une boîte en fer. Pour bien fondre, le parmesan doit impérativement être de belle qualité et à T° ambiante.

Par personne :

3 ou 4 tranches fines de parmesan pour en faire des chips

Chauffer une poêle ou une plancha. Dessus déposer les tranches de parmesan et les laisser fondre. Puis les retirer et les déposer sur une assiette jusqu’à ce qu’elles durcissent et deviennent des chips !