Cuisiner le blé noir ou sarrasin...

Merveilleux Blinis de Blé noir qui ravissent aussi bien les yeux, les papilles que les cœurs !

BLINIS de BLE NOIR sauce au BLEU

Dans la pâte de blinis peuvent être ajoutés des poireaux émincés cuits, des oignons frits, etc. La sauce au bleu est aussi à proposer avec du poisson, de la viande blanche, des légumes –des poireaux, des épinards, etc.- et si on lui ajoute 1 œuf, elle fera de délicieux petits flans ! Les blinis peuvent être préparés à l’avance et réchauffés soit à la poêle soit au four. Je vous propose cette recette avec 1 œuf au plat mais elle peut également être servie avec du jambon cru, des oignons frits, etc.

Par personne :

Pour les blinis, 1 louche de farine de blé noir, 1 jaune d’œuf, 1 blanc d’œuf monté en neige, 2 c à s de crème fraîche + 1 c à s d’eau, sel et poivre.

De la matière grasse pour la poêle + facultatif 1 œuf à cuire au plat

Sauce au bleu, 1 c à s de Bleu (fromage à pâte persillée), 3 c à s d’eau, 1/2 c à s de crème fraîche, poivre et sel.

Dans un saladier, mettre la farine, le sel, le jaune d’œuf et remuer. Ajouter la crème fraîche et l’eau et mélanger jusqu’à obtenir une pâte un peu épaisse (la texture doit être entre la pâte à crêpes et la pâte à biscuits). Y ajouter avec délicatesse le blanc d’œuf et amalgamer. Chauffer la poêle à blinis et la graisser. Y cuire les blinis (environ 2 c à s de pâte pour 1 blinis) sur chaque face. Réserver les blinis et préparer la sauce au Bleu.

Sauce au Bleu.

Dans une casserole, mettre le Bleu et l’eau, chauffer et remuer sans cesse jusqu’à ce que le fromage soit complètement fondu. Poivrer, remuer. Ajouter la crème et chauffer à feu tout doux jusqu’à épaississement. Ajuster le sel si nécessaire.

Belle cuisine à tous, régine