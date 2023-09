Entremet Banane-Fraise

Pratiques les entremets car ils se préparent à l'avance et se démoulent (ou pas) à la dernière minute !

ENTREMETS FRAISES BANANES

Un entremets parfumé, sucré uniquement grâce à la banane.

Pratiques les entremets car ils se préparent à l'avance et se démoulent (ou pas) à la dernière minute !

Réaliser un entremet nécessite souvent d'utiliser de la gélatine. Une utilisation simple si les règles sont respectées : la gélatine doit d'abord être ramollie puis doit fondre dans une préparation chaude liquide ou pas.

Cet entremets peut être un peu plus parfumé avec une herbe aromatique mise à infuser dans la crème.

Pour un démoulage facile, il est indispensable de passer le moule sous l'eau froide avant de le remplir.

Par personne :

1 petite feuille de gélatine

1 louche de fraises lavées bien égouttées et équeutées

½ banane mûre épluchée

2 c à c de jus de citron

1 c à s de crème fraîche

Mettre la feuille de gélatine dans une assiette creuse remplie d'eau froide afin qu'elle ramollisse. Dans un saladier mixer les fraises, ajouter 1 c à c de jus de citron, mélanger et réserver. Dans un bol couper la banane en petits morceaux, ajouter le citron, mélanger puis mixer le tout. Mettre la crème dans une petite casserole, y ajouter 2 c à s de fraises mixées et chauffer. Sortir la feuille de gélatine de l'eau, l'égoutter voire la lisser pour ôter toute l'eau et la plonger dans la casserole pour qu'elle fonde. Remuer pour s'assurer qu'elle est bien toute fondue. Mélanger fraises et bananes, ajouter la préparation chaude de la casserole, bien mélanger pour que la gélatine soit bien amalgamée. Passer un moule sous l'eau froide, y verser la préparation, laisser refroidir à T° ambiante avant de couvrir et de placer au froid au moins 2 h.

Pour démouler, il suffit de passer la lame d'un couteau sur un bord de l'entremets pour qu'il se détache mais attention parfois il se détache plus vite que prévu !

Belle cuisine à tous, régine