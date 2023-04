Farandole de desserts de Pâques.

D'autres noms pour le pain doré ? Pain perdu, dodines, pain crotté, pain ferré, croûte dorée, etc.

PAINS dorés de PÂQUES

Les pains dorés peuvent aussi être cuits au four ; il faut alors graisser le moule avec la matière grasse prévue pour la cuisson, les enfourner à four chaud (Th7 soit 210°), les faire dorer sur une face puis les retourner avant de les faire dorer sur la seconde face. Pour être encore plus festifs les pains dorés peuvent être accompagnés de crème anglaise, de crème Chantilly, de boules de glace ou de sorbet. Pour être encore plus appréciés, les déguster à l’heure du thé.

Il est aussi possible de placer une pomme (ou une poire) coupée en morceaux et cuite, entre 2 tranches de pains dorés et de flamber au cognac ! Les pains dorés se font dans toute la France et même dans le monde entier sous d’autres appellations : pain perdu, dorées, dodines, pain crotté, pain ferré, croute dorée, etc.

Par personne :

2 tranches de pain rassis

1 œuf

6 c à s de lait

1 c à c de sucre

Facultatif ½ c à c de Cognac ou Cointreau ou autre alcool

De la matière grasse pour la cuisson

1 c à c de sucre pour le saupoudrage

Facultatif, des tagliatelles de poire pour le décor

Dans une assiette casser l’œuf et le battre. Ajouter le sucre, le lait, le Cognac et mélanger. Déposer le pain dans l’assiette et le laisser s’imbiber puis le tourner sur l’autre face et le laisser s’imbiber encore. Dans une poêle, chauffer la matière grasse et y déposer les tranches, les faire dorer sur chaque face. Une fois cuites, les déposer sur un plat. Saupoudrer avec le sucre, décorer et servir (si possible chaud).

Belle cuisine à tous, régine