La cuisine du Moyen-âge !

Calimafrée est une sauce « paresseuse » ou sauce moutarde servie au Moyen-Âge. Elle a souvent été associée au miel et fruits secs. Paresseuse parce qu’elle ne nécessite pas beaucoup de travail !

SABRE à la CALIMAFREE

Calimafrée est une sauce « paresseuse » ou sauce moutarde servie au Moyen-Âge. Elle a souvent été associée au miel et fruits secs. Paresseuse parce qu’elle ne nécessite pas beaucoup de travail ! Le pouvoir épaississant de la moutarde associée au miel et aux fruits secs fait que cette sauce se fait « toute seule » !

La calimafrée est aussi excellente avec les légumes, les viandes blanches, les lentilles et les céréales.

Les petits pains peuvent être préparés à l’avance et réchauffés ensuite au four pendant que l’on prépare la calimafrée.

Le sabre peut être remplacé par un autre poisson à chair blanche et à cuisson rapide. Le poisson peut aussi être remplacé par des crevettes ou autres crustacées.

Par personne : 1 petit pain rond + ½ c à c de beurre

100 g de filet de sabre détaillé en petits morceaux

1 carotte épluchée et détaillée en petits morceaux

½ oignon épluché et émincé

Sel et poivre

1 c à c de farine

3 c à s de lait.

Pour la sauce (par personne), 1 c à c de moutarde

2 pruneaux dénoyautés et finement ciselés

½ c à c de miel

3 c à s d’eau

1 c à c de crème fraîche

Sel et poivre

Placer les morceaux de poisson dans une assiette, saler et poivrer, mélanger, ajouter la farine, mélanger et réserver. Mettre les carottes et les oignons dans une cocotte, saler et poivrer, ajouter de l’eau à hauteur puis cuire à feu modéré jusqu’à totale évaporation de l’eau. Pendant ce temps, « décalotter » le pain, retirer la mie jusqu’à atteindre la croute et tartiner l’intérieur avec le beurre. Enfourner sans préchauffage et cuire 10 min Th 8 (240°).

Une fois l’eau de la cocotte complètement évaporée, ajouter le poisson, mélanger puis ajouter le lait, mélanger et remettre sur le feu. Cuire à feu doux en remuant sans cesse jusqu’à épaississement (5 min). Remplir le pain avec cette préparation, « recalotter » et enfourner 10 min Th 6 (210°).

Pendant ce temps, préparer la sauce. Mettre la moutarde, les pruneaux, le miel dans une casserole. Mélanger puis incorporer l’eau, saler et poivrer, remuer jusqu’à obtenir une préparation homogène. Chauffer doucement jusqu’aux premiers bouillonnements, ajouter la crème, remuer jusqu’à épaississement.

Servir la sauce avec le petit pain garni.Belle cuisine à tous, régine