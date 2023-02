Le jambon blanc se cuisine froid... et chaud !

Pour mettre le jambon blanc en valeur, voici une recette toute simple !

JAMBON BLANC en 1000 FEUILLES

Voici du jambon blanc en compagnie de petits légumes pour une recette toute simple qui en jette ! Il est possible de remplacer les cercles de jambon en hachant totalement la tranche de jambon et dans ce cas, mélanger avec 3 c à c de fromage blanc et utiliser comme dans la recette.

Par personne :

1 tranche de jambon blanc + 1 c à c de fromage blanc

4 c à s de farine de blé noir

2 louches de feuilles de mâche

1 belle carotte, sel et poivre

2 c à c de vinaigre de cidre

2 c à c d’huile

De la matière grasse pour la cuisson

Laver les feuilles de mâche, puis bien les essorer avant de les émincer finement. Les réserver dans une assiette. Eplucher la carotte, la couper en bâtonnets, les émincer finement et les réserver dans une autre assiette. A l'aide d'1 emporte pièce (ou d'1 verre) couper 2 cercles de jambon (de la taille de vos petites crêpes) et hacher finement le reste avant de le mélanger dans 1 bol avec le fromage blanc. Dans un autre bol, déposer la farine, saler et poivrer, ajouter la moitié de la mâche et la moitié des carottes et mélanger, ajouter 8 c à s d’eau, mélanger et réserver. Dans chaque assiette où sont réservées séparément la mâche et la carotte, saler et poivrer, puis ajouter 1 c à c de vinaigre, mélanger, ajouter 1 c à c d’huile, mélanger et laisser reposer. Chauffer une poêle et y déposer la matière grasse prévue pour la cuisson et faire 3 crêpes. Maintenant, ne reste plus qu’à dresser ! Dans un plat ou dans une assiette, déposer 1 crêpe, dessus déposer 1 cercle de jambon, recouvrir d’1 crêpe, dessus déposer le second cercle de jambon, recouvrir d’1 crêpe. Sour le bord de l'assiette et sur le dessus de la crêpe, déposer les tas de mâche, carottes et jambon au fromage blanc. Ne reste plus qu'à déguster ! Belle cuisine à tous, régine