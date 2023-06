Le PAIN à toutes les sauces !

Le pain brioché est peu sucré et peut être servi avec des mets salés notamment de la charcuterie mais à proposer aussi avec un bon thé, une confiture, une crème anglaise, une compote, etc.

Le pain brioché est peu sucré et peut être servi avec des mets salés notamment de la charcuterie, il est différent d'une brioche et pour transformer cette recette en brioche, il suffit d’ajouter 50 g de beurre fondu à cette recette et de procéder comme indiqué. Ce pain brioché lorsqu’il est trop frais est difficile à couper en tranches, il suffit d’attendre le lendemain…Un pain brioché à proposer avec un bon thé, une confiture, une crème anglaise, une compote, etc. Ce pain une fois rassis peut se transformer en pudding, en pain perdu, en chapelure sucrée pour des crèmes brulées, des crumbles…

Pour une pâte plus fine, il est préférable de la pétrir 2 fois mais surtout il est indispensable qu’elle lève à l’abri des courants d’air. On peut parfumer ce pain brioché avec de l’eau de fleurs d’oranger, des graines d’anis vert (à raison d’1 c à c).

Pour 1 pain:

250 g de farine, 10 g de levure de boulanger, 20 cl de lait tiédi, 2 p de sel, 1 œuf, 2 c à s de sucre, 50 g de beurre fondu et refroidi et facultatif pour le décor du sucre perlé et quelques cerises confites.

Diluer la levure dans le lait tiédi. Mettre la farine dans un saladier et la remuer avec une fourchette afin qu’elle se « tamise ».Ajouter le sel et mélanger. Ajouter le sucre et mélanger. Ajouter le mélange lait/levure et mélanger. Enfin ajouter ensemble le beurre et l’œuf et mélanger. Pétrir du bout des doigts en étirant la pâte et en la ramenant vers le milieu ainsi l’aire sera enfermé à l’intérieur et donnera une pâte plus légère. La pâte doit être homogène et lisse. Former une boule, la laisser dans le saladier et la recouvrir d’un linge. Laisser reposer et lever à T° ambiante 45 min et à l’abri des courants d’air. Mettre en forme dans un moule, ajouter le sucre perlé et les cerises confites. Enfourner sans préchauffage et cuire 50 min Th 5/6 (150/180°). Sortir, démouler et laisser refroidir sur une grille. Belle cuisine à tous, régine.