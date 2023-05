Le PRINTEMPS est dans la CUISINE

Dans un saladier, une belle salade, d’appétissantes bouchées printanières au fromage et pourquoi pas quelques fleurs pour décorer ?

BOUCHEES PRINTANIERES au FROMAGE

Ces bouchées peuvent être servies seules. Les pruneaux peuvent être remplacés par des cerises, des morceaux de poires, de pommes, etc. Pour cette recette j’ai choisi une tome de chèvre lactique dont la croûte n’est pas épaisse et peut donc être utilisée. Cette croûte apporte une saveur supplémentaire aux bouchées et préserve la tendreté de la tome.

Par personne :

5 tranches de fromage de chèvre (genre tome lactique), 2 c à s de farine de blé noir, 3 c à s d’eau, 2 pruneaux dénoyautés et coupés en petits morceaux, de l’huile pour la friture, 2 louche de feuilles de salades lavées et essorées, 1 c à c de vinaigre, sel et poivre.

Ne pas ôter la croûte du fromage, couper les tranches en petits morceaux et les placer dans un saladier. Ajouter les 2/3 des morceaux de pruneaux et le farine puis mélanger afin que tout soit bien amalgamé. Ajouter l’eau et mélanger. Laisser reposer 15 à 20 min. Chauffer l’huile. A l’aide d’1 petite cuillère former des boules et les plonger dans l’huile, les faire dorer de chaque côté puis les repêcher et les déposer sur un papier ou un chiffon absorbant. Les placer dans une assiette avec le vinaigre et mélanger afin que le vinaigre enrobe chaque bouchée. Déposer la salade dans un saladier, dessus répartir les bouchées, répartir les morceaux de pruneaux restants et servir. Belle cuisine à tous, régine