Les cakes sucrés... salés de Régine Rossi - Lagorce !

Le cake, délicieux avec un fromage blanc, à la place du pain, en compagnie d’une sauce, d’une salade, etc. et grillé à la poêle.

CAKE aux ORTIES

Un « cake aux orties » délicieux avec un fromage blanc, à l’apéritif, etc.

Pour cueillir les orties : les tiges doivent être vert clair (ni vert foncé et encore moins rougeâtre !), les orties ne doivent être ni en fleurs, ni en graines ! Pour les nettoyer, les secouer vivement et surtout pour ne pas vous faire « mordre » retenez votre respiration lorsque vous les cueillez ou lorsque vous les manipulez ! Sinon prenez des gants ! Un gâteau délicieux avec un fromage blanc, à la place du pain, en compagnie d’une sauce, d’une salade, etc. et s’il en reste, le couper en morceaux et les proposer au prochain apéro ou les toaster et les proposer avec un potage !

Pour 1 moule de 26 cm de diamètre à bords hauts :

1 pot de yaourt (le pot vide servira de mesure), 3 mesures de farine, sel et poivre, ¾ de mesure de beurre fondu, 3 œufs, 3 louches de feuilles d’orties ciselées (voir *), sel et poivre, 1 sachet de levure chimique.

Pour graisser le moule, du beurre ou du papier sulfurisé.

Mélanger tous les ingrédients sauf la levure jusqu’à obtenir une pâte homogène, laisser reposer au moins 30 mn. Graisser le moule. Incorporer la levure. Verser dans le moule, enfourner sans préchauffage. Cuire 55 min à 1h Th 5 (150°). Démouler et laisser refroidir sur une grille.

Belle cuisine à tous, régine