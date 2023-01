Les Gâteaux d'Hiver sont d'actualité

GÂTEAU MERINGUE au CITRON

Un gâteau idéal à l’heure du thé ! Les proportions et temps de cuisson sont donnés pour 1 moule individuel ; pour un moule familial (8 personnes) de 26 cm multiplier les proportions par 8 et cuire 1 h.

Une petite astuce pour démouler le gâteau plus facilement une fois qu’il sera monté : garnir le moule de papier sulfurisé ainsi il sera plus aisé de soulever le papier pour sortir le gâteau meringué du moule.

Par personne :

Pour le gâteau, 1 c à s rase de yaourt nature, 3 c à s rases de farine + 1 p de sel, 2 c à s rases de sucre, ¾ c à s d’huile, 2 c à s d’œuf battu, ½ c à c de levure chimique.

Pour graisser le moule, du beurre, de la margarine ou du papier sulfurisé.

Pour la crème au citron, 1 jaune d’œuf, le jus d’1/2 citron, 1 c à s de sucre en poudre, 1 c à s de farine, 1 c à s de crème fraîche, 1 c à c de beurre.

Pour la meringue, 1 blanc d’œuf, 1 c à c de sucre en poudre et 1 p de sel.

Le gâteau. Mélanger tous les ingrédients sauf la levure jusqu’à obtenir une pâte homogène, laisser reposer au moins 30 mn. Graisser le moule. Incorporer la levure. Verser dans le moule, enfourner sans préchauffage. Cuire 20 mn Th 5 (150°) pour 1 moule individuel. Sortir du four, démouler et laisser refroidir sur une grille pendant ce temps préparer la crème au citron.

La crème au citron. Dans une casserole, mélanger jaune d’œuf et sucre. Ajouter la farine et mélanger. Ajouter le jus de citron et mélanger. Cuire à feu doux jusqu’à épaississement. Puis ajouter la crème fraîche et mélanger jusqu’à obtenir une crème onctueuse. Cuire 5 mn. Eteindre, ajouter le beurre et mélanger. Réserver.

La meringue. Ajouter au blanc d’œuf, la p de sel et battre en neige ferme.

Le montage. Partager le gâteau refroidi en 2 pour faire 2 cercles. Réserver le cercle du dessus et le placer dans un plat. Laisser l’autre cercle dans le fond du moule. Dessus répartir uniformément la crème au citron. Dessus répartir la meringue et à l’aide d’1 fourchette, dessiner des stries. Enfourner sur position « grill » et faire dorer quelques minutes. Laisser refroidir et servir.