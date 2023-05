Les rillettes à consommer sans modération !

Ces rillettes façon Régine sont parfaites pour l’apéritif mais aussi pour une entrée, un pique-nique et peuvent être servies de différentes manières.

TARTINES aux RILLETTES de CANARD façon Régine

Cette préparation est parfaite pour l’apéritif mais aussi pour une entrée, un pique-nique. Au lieu d’être tartinée, elle peut être servie dans un pot et alors chacun fait sa propre tartine. Elle peut aussi garnir un petit pain rond vidé de sa mie. Elle peut garnir un galetou ou un tourtou. Elle peut aussi être proposée avec des pommes de terre cuites à l’eau, etc. Le fait d’ajouter le vinaigre aux rillettes, les met en valeur, exacerbe leur parfum. Pour bien amalgamer les rillettes avec le reste, il faut qu’elles soient à T° ambiante au moins 1 h avant de les travailler. Choisir une salade aux feuilles peu frêles comme la batavia. Quant au pain, il doit être de belle qualité car c’est aussi de lui que dépend la réussite de cette recette !

Par personne :

1 belle tranche de pain de campagne, 2 c à s de rillettes de canard, 2 feuilles de salade lavées et essorées, 1 c à c de vinaigre de cidre.

Dans une assiette écraser les rillettes, ajouter le vinaigre et mélanger. Emincer finement au couteau les feuilles de salade et les ajouter aux rillettes. Mélanger afin de lier salade et rillettes. Laisser reposer au frais au moins 1 h. Sortir du réfrigérateur et laisser à T° ambiante 10 min avant de tartiner sur le pain. Belle cuisine à tous.