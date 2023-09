De la farine de blé noir, des carottes, des courgettes et des tomates pour une recette simple, savoureuse, jolie et pas chère !

PALETS de BLE NOIR MARAICHERS

De la farine de blé noir, des carottes, des courgettes et des tomates pour une recette simple, savoureuse et délicieuse à l’œil ! Il est préférable de laisser la pâte se reposer ainsi la farine commence à assimiler l'eau et cuira plus rapidement et facilement.

En cuisine, en fonction de la forme des aliments (râpés, coupés en tranches, en rondelles, en bâtonnets, hacher, etc.) donnera une texture différente et surtout un goût différent. C'est pourquoi dans cette recette les fruits et légumes doivent être absolument haches !

Par personne :

5 c à s rases de farine de Blé noir

Sel et poivre

12 c à s d'eau +1 c à c d'huile

1 carotte épluchée

1 petite courgette épluchée et si besoin épépinée

2 petites tomates essuyées

2 c à c de vinaigre de cidre

1 c à c d'huile

+ huile pour graisser la poêle

Mettre la farine dans un saladier et remuer avec 1 fourchette pour la fluidifier. Saler et poivrer et mélanger. Ajouter l'eau et mélanger jusqu'à obtenir une pâte fluide. Ajouter l'huile, mélanger. Réserver.

Dans un bol hacher la carotte, saler, poivrer, mélanger, ajouter 1 c à c de vinaigre et mélanger, ajouter l'huile et mélanger. Réserver.

Dans un autre bol, hacher la courgette, saler, poivrer, mélanger, ajouter 1 c à c de vinaigre, mélanger. Réserver.

Dans 1 troisième bol hacher les tomates, saler et poivrer, mélanger et réserver.

Dans une poêle à Blinis, cuire 4 « palets » et les laisser refroidir.

Reste à assembler. Dans 1 plat placer un palet. Sur le dessus et au centre du palet, déposer la préparation avec la carotte. Recouvrir avec 1 second palet et aplatir afin d'étaler les carottes. Sur le dessus et au centre du palet, déposer la préparation avec la courgette. Recouvrir avec 1 troisième palet et aplatir afin d'étaler les courgettes. Sur le dessus et au centre du palet, déposer la préparation avec la tomate. Recouvrir avec le dernier palet et aplatir afin d'étaler les tomates. Placer au frais mais sortir du réfrigérateur 10 min avant de servir. Belle cuisine à tous, régine