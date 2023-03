Propriétés et bienfaits du gingembre en cuisine.

L’ajout d’ail « renforce» le parfum du gingembre. Les lentilles épaississent la soupe, elles peuvent être remplacées par des pommes de terre, des pâtes, du potimarron, etc.

VELOUTE de CAROTTES au GINGEMBRE en Cie

L’ajout d’ail « renforce» le parfum du gingembre. Les lentilles épaississent la soupe, elles peuvent être remplacées par des pommes de terre, des pâtes, du potimarron, etc. Le gingembre peut être râpé avec sa peau avec une simple râpe à carotte. Il sera encore meilleur si on le torréfie : une fois râpé, il suffit de le déposer dans une poêle chaude 2 à 3 min puis de le laisser refroidir avant de s’en servir.

Par personne :

2 carottes épluchées et coupées en rondelles

1 c à s de lentilles corail

½ gousse d'ail épluchée

½ c à c de gingembre frais râpé

1 c à c de crème fraîche

Pour la Cie, 1 petit poireau lavé et finement émincé

1 c à c de matière grasse

½ c à c de gingembre frais râpé + ½ gousse d’ail épluchée et finement émincée

Sel et poivre.

Dans une casserole, mettre les carottes, les lentilles, l'ail. Verser de l’eau à hauteur + 1 hauteur d’eau, saler et poivrer, porter à ébullition puis cuire à feu modéré 20 min (en surveillant qu’il y ait toujours assez d’eau et si nécessaire ajouter de l’eau bouillante).

Prélever 2 c à s de bouillon, le verser dans un bol puis ajouter le gingembre et laisser infuser 8 à 10 min puis reverser dans la casserole. Pendant le temps de cuisson, dans une autre casserole chauffer la matière grasse puis y faire dorer les poireaux, l’ail, le gingembre, mélanger puis ajouter de l’eau à hauteur, saler et poivrer et faire fondre doucement 15 min (en surveillant qu’il y ait toujours assez d’eau et si nécessaire ajouter de l’eau bouillante). Une fois les carottes cuites, mixer jusqu’à obtenir une texture homogène. Ajuster le sel et le poivre, ajouter la crème fraîche, remuer et proposer avec la fondue de poireaux. Belle cuisine à tous, régine