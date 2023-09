Régine nous propose des entremets d'été.

Un entremet salé et délicieusement parfumé pour un apéritif, une entrée…

Entremet aux herbes aromatiques

Un entremet salé et délicieusement parfumé pour un apéritif, une entrée…

Le basilic et le persil peuvent être remplacés par d’autres herbes aromatiques. Un entremet parfumé qui se sert aussi bien à l’apéritif, en entrée qu’en compagnie de fromage accompagné d’une belle laitue et/ou d’une purée de carottes. Les proportions et temps de cuisson sont donnés pour 1 moule individuel ; pour un moule familial (8 personnes) de 26 cm multiplier les proportions par 8 et cuire 50 mn.

Par personne :

3 c à s de feuilles de basilic + 1 branche de persil, 1 c à s de farine, 1 p de sel, 2 p de poivre, 1 œuf, 6 c à s de lait et facultatif, 1 c à s de fromage râpé.

Pour graisser le moule, du beurre ou du papier sulfurisé.

Laver, équeuter et ciseler les herbes puis les placer dans un saladier avec la farine. Ajouter l’œuf, le lait, le sel et le poivre, mélanger. Réserver au moins 30 min afin que les ingrédients fassent connaissance et parfument la pâte. Incorporer le fromage. Graisser le moule et y verser la préparation. Enfourner sans préchauffage, cuire 20 min Th 6 (180°) (pour un moule individuel). Démouler, servir.

Belle cuisine à tous, régine