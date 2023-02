En cuisine avec Amadine Bathier de "La Ferme des 4 Compères" à Ladapeyre

En cuisine avec Amandine Bathier à "La Ferme des 4 Compères". Notre productrice vous la préparation d'une paëlla fermière, cuisiner avec les produits de la ferme. Un régal !

"La Ferme des 4 Compères" s'étend sur 210 hectares, elles se composent de deux activités : bovins allaitants de races limousines et charolaises, et volailles fermières, poulets, pintades et volailles de fêtes. Les volailles sont élevées en plein air et nourries au grain. Sur place vente de viande bovine et de volailles prêtes à cuire ou rôties,

Au menu : paëlla fermière

Un poulet fermier pour la paëlla © Radio France - Bernard Adam

1 poulet de 1,4kg

4 poivron farcie à la viande de bœuf

120 kg chorizo

400 gr de riz

4 fond d'artichaud

1 poivron vert

1 poivron rouge

2 tomates

1 oignon rouge

Amandine découpe les légumes avec un couteau bien aiguisé © Radio France - Bernard Adam

Émincer les poivrons, l'oignon rouge, les tomates. Ensuite, faire suer dans à la poêle les oignons.

Amandine utilise un poêle géante pour la préparation de la recette © Radio France - Bernard Adam

Dorer les morceaux de poulet avec l'huile d'olive, Ajouter le poivron émincé. les tomates coupées en morceaux et des rondelles de chorizo. Faire cuire à feu moyen.

Amandine ajoute le riz pour terminer la recette © Radio France - Bernard Adam

Ajouter le riz et laisser cuire jusqu'à que le riz ait absorbé l'eau. Laisser mijoter à feu doux pendant 40 minutes.