En cuisine avec Stéphane Marillier chez "Macarons et Chocolats" à Guéret

Stéphane Marillier chez "Macarons et Chocolats" à Guéret

Votre "Côté saveurs" avec le maître chocolatier Stéphane Marillier au royaume du chocolat "Macarons et chocolats" zone Popa à Guéret. Ensemble, nous préparons des cœurs meringue au chocolat pour la Saint-Valentin

Au menu : cœurs meringue au chocolat

Le maître chocolatier Stéphane Marillier tire son savoir-faire d'une expérience entre Londres et Paris. En 2019, il lance sa boutique de chocolats à Guéret. Le chef réveille les papilles des plus exigeants avec raffinement et gourmandise.

Du chocolat, des œufs et du sucre pour la recette © Radio France - Bernard Adam

Les ingrédients de la recette :

4 œufs

250 gr de sucre

125 gr de chocolat

Stéphane réalise la meringue © Radio France - Bernard Adam

Monter les blancs d'œufs dans un batteur, ensuite ajouter le sucre. Mélanger l'ensemble pour obtenir une meringue française.

Stéphane forme des cœurs avec la meringue © Radio France - Bernard Adam

Quand votre meringue est prête, prendre une douille et faire de beaux cœurs. Laisser cuire deux heures et demie au four à 90 degrés.

Stéphane réalise la mise au point du chocolat © Radio France - Bernard Adam

Dernière étape, la mise au point du chocolat. Fondre le chocolat au bain marie à 50 degrés, redescendre à 25 degrés et remonter à 32 degrés. Terminer vos cœurs par l'enrobage du chocolat.

Les cœurs meringue sont prêts © Radio France - Bernard Adam

Les cœurs meringue au chocolat sont prêts à se laisser croquer, avec un thé ou un café c'est délicieux. Bonne dégustation !

Retrouvez toutes les créations de Stéphane Marillier dans sa boutique au sein de la Zone Pop A à Guéret et sur le site : macaronsetchocolats.com/

MACARONS ET CHOCOLATS

Zone Pop A, Rue Emile Bouant à Guéret

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h, et de 10h à 18h les dimanches de décembre - Tel : 05 64 17 21 32