“A table”, du beau et du bon tout en faisant attention à la planète

Cheffe engagée, Camille Guérin vient d'ouvrir son premier restaurant. Un lieu où elle prône une cuisine de goût et vertueuse. Comment fait-elle concrètement ? Notre reporter David Kolski est allé à sa rencontre.

Engagée pour une gastronomie durable, la cheffe Camille Guérin vient d’ouvrir son premier restaurant, “ A table ” avec un objectif, réduire autant que possible son empreinte sur l’environnement tant dans le fonctionnement de l'adresse que dans l’élaboration de la carte. “Une cuisine engagée, ça passe par beaucoup de choses” nous explique-t-elle. “Ça passe par la qualité des produits, leurs origines mais c’est aussi un choix sur le mobilier, la céramique, l’électricité, l’eau jusqu’à la rémunération du personnel”.

“Un restaurant, ça touche à beaucoup d’acteurs, du coup, il y a beaucoup de choses à faire et moi, j’ai décidé d’aller au bout de ce que j’avais en tête en respectant mes valeurs, en étant alignée avec moi-même”.

Camille Guérin entourée de son équipe dans la cuisine du restaurant “A table” © Radio France - David Kolski

Ici, le soir vous pouvez déguster un menu gastronomique à 49 euros mais vous pouvez choisir uniquement le plat, le reste est imposé par la cheffe. “On est parti sur un menu avec 3 entrées à partager, un plat au choix et un dessert cuisiné et un gâteau à partager en plus sur la table”. Le midi, le menu est à 29 euros. “C’est très important d’avoir des prix accessibles. Moi, en tant que cliente, j’aurais voulu trouver ce choix là avec ce prix là, donc je le propose à mes clients”.

“La juste rémunération de mon équipe est également très important, surtout dans la restauration où il faut faire évoluer les mentalités. J’essaie de le faire à mon petit niveau. C’est donc rémunérer correctement mon personnel mais aussi valoriser la coupure, le temps entre les services du midi et du soir, par 2 semaines de congés payés supplémentaires**”.

La carte propose des plats très originaux comme l’œuf parfait-champignons en persillades-mouillettes dorées au beurre demi-sel et à la pimprenelle, “une herbe que je mets au goût du jour” ou encore de la betterave fumée et anchois-vinaigrette émulsionnée à l’oseille et croûtons de focaccia. Des titres à rallonge mais qui indique le nombre de produits. “C’est important que les gens se projettent sur le plat et se rendent comptent du travail qu’il y a derrière”.

--> A table : 28 Rue du Général Bertrand dans le 7e à Paris

Les Alchimistes, optez pour une valorisation écologique et solidaire

Depuis le 1er janvier 2023, les professionnels produisant plus de 5 tonnes de biodéchets par an doivent valoriser ces déchets. D’ici à 2024 la réglementation sera étendue à tous les professionnels et les particuliers !

Tri, collecte et valorisation des déchets alimentaires, voici les missions que proposent Les Alchimistes pour vous faciliter le quotidien. Que vous soyez professionnel, particulier ou une collectivité, ils s’occupent de tout.

Victoria Richel des Alchimistes dans le restaurant Camille Guérin avec qui elle collabore © Radio France - David Kolski

“Chez les alchimistes, on fait pleins de métiers**” précise Victoria Richel, la directrice commerciale des Alchimises en Ile-de-France. “Le premier c’est la formation et la sensibilisation. Quand on a un nouveau client, on lui explique pourquoi et comment faire le tri. Après, on lui met à disposition une poubelle où il va pouvoir faire le tri avec la viande, le poisson et le reste des assiettes et on vient les collecter (deuxième métier) pour les emmener dans un centre de valorisation. Là arrive un troisième métier, celui de la transformation de la matière. On va partir d’un déchet alimentaire qu’on va mélanger avec du broyat de bois, carbone, azote et donc transformer en compost, comme dans un petit composteur mais à échelle industrielle. Le dernier métier, c’est de la ramener au sol et donc de travailler avec des maraîchers et des agriculteurs bios en Île-de-France pour qu’il puisse l’utiliser pour refaire pousser des fruits et des légumes qui vont revenir chez les restaurateurs”.

“Nous on s’est focalisé sur les déchets alimentaires suite à la nouvelle réglementation et aussi parce que le tri des emballages, des cartons et des plastiques est quelque chose qui est déjà en place dans la ville de Paris avec la poubelle jaune”.

La réglementation pour le tri des déchets alimentaires des professionnels évolue © Radio France - David Kolski

"Les communes ne collectent pas les déchets alimentaires des professionnels. Les restaurateurs doivent donc avoir mis en place une solution de tri et de valorisation des déchets. Aujourd’hui, c’est déjà obligatoire pour ceux qui produisent plus de 5 tonnes par an mais à partir du 1 janvier 2024, c’est dès le 1er kilo”.

Mais attention, à partir du 1er janvier, les particuliers sont aussi concernés. “Les communautés de communes doivent donc avoir mis en place des solutions pour trier. Elles peuvent vous équiper de composteur individuel, si vous avez un petit bout de jardin c’est la meilleure solution. Si vous habitez en milieu urbain, il va y avoir un système de poubelle et de collecte. C’est ce qu’a fait la ville de Paris. Elle a mis des bacs d’apports volontaires à proximité des marchés. Et nous, on vient les collecter pour la ville et donc on valorise également les déchets alimentaires des particuliers”.

--> Trouver la borne la plus proche de chez vous