Claire Heitzler & Producteurs, des matières premières à la fois goûteuses et responsables

Direction Levallois-Perret aujourd’hui pour découvrir le travail d’une cheffe pâtissière qui travaille avec des ingrédients sélectionnés en direct chez les producteurs, un système de livraison à mobilité douce et des emballages écoresponsables

Elle a ouvert depuis son atelier à Levallois Perret où elle produit ses pâtisseries et qui est en même temps un espace click and collect où les clients viennent récupérer leurs commandes. Avec ses créations, Claire Heitzler prône la proximité, les produits de saisons et la biodiversité́ afin de faire évoluer son métier vers une pâtisserie plus responsable et vertueuse.

Pour ce projet, elle s’est entourée de producteurs qu’elle affectionne particulièrement et avec qui elle collabore depuis plusieurs années déjà, afin de sourcer des matières premières à la fois goûteuses et responsables.

Dès l’entrée, notre reporter David Kolski a été saisi par l’odeur de beurre, de sucre, de chocolat... “En fait, c’est toute la production qu’on fait au jour le jour et toutes les pâtisseries qu’on fait à la minute en fonction des commandes et c’est vrai que c’est agréable pour les clients qui arrivent de sentir cette bonne odeur de pâtisserie fraîche”.

Claire Heitzler présente quelques unes des ses créations © Radio France - David Kolski

La protection de l’environnement est quelque chose de très important pour la cheffe dans son travail au quotidien. Elle a d’ailleurs créé son entreprise pour faire attention à la terre, à la saisonnalité, valoriser les producteurs d’où aussi l’utilisation de la mobilité douce et d’un packaging écoresponsable “en carton, en bois ou en verre. On a des desserts glacés qui sont vendus dans des verrines consignées. C’est vrai qu’on essaie de faire attention à tout cela et je pense que c’est primordial aujourd’hui”.

Il était également essentiel pour Claire Heitzler d’avoir une structure à taille humaine pour rester proche de ses équipes et échanger avec ses clients.

Et si elle a préféré une version “ boutique en ligne ”, sans vitrine, c’est avant tout pour éviter le gaspillage alimentaire. “Les clients commandent en ligne, nous on prépare et ils viennent récupérer leurs produits ici ou ils se font livrer. Après pour les clients qui n’ont pas forcément réservé, on a toujours une petite gamme de pâtisserie, plus restreinte que sur le site internet, mais de quoi pouvoir répondre à la commande à l’instant T”.

Dans notre podcast, vous découvrirez également les différentes bûches que Claire Heitzler et son équipe ont imaginées pour Noël. Des bûches “qui ont nécessité une quinzaine voire une vingtaine d’essais pour trouver le bon équilibre, la bonne texture, le goût qui nous convient parfaitement ”.

--> Claire Heitzler & Producteurs : 9 rue du Parc - 92300 Levallois-Perret

On l’a entendu, Claire Heitzler a fait le choix de la mobilité douce pour livrer ses clients. Et bien David Kolski a décidé d’accompagner le livreur pour comprendre comment ça fonctionne réellement. “Erich fait partie de la famille, il nous fait des livraisons de très bonnes qualités, on a que des bons retours des clients”.

Erich livre à pied les commandes passées chez Claire Heitzler © Radio France - David Kolski

Erich est aujourd’hui à la retraite après avoir été commerçant pendant 24 ans. “J’ai pris ma retraite, je me sentais en pleine forme et j’avais besoin de continuer une activité. Un jour, je suis tombé par hasard sur un site de livraison écoresponsable, j’ai travaillé pour eux pendant 2-3 ans, c’était uniquement en transport ou à pied. Aujourd’hui, je marche 20-25Km par jour”.

Des pâtisseries individuelles en main, c’est parti. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur Erich mais aussi sur la ville de Levallois-Perret. Pour des paquets plus important, Erich a une sorte de mallette qui se déplie pour devenir sac isotherme. “C’est surtout quand il fait chaud, ça permet de garder une bonne température pour la pâtisserie”.

Erich apprécie beaucoup Levallois-Perret, “il y a beaucoup de commerces, des petits restaurants sympas, de parcs, de jardins et c’est très fleuri et propre”.