L’école Ducasse Paris Campus, la pratique de l’excellence

C’est dans les tous nouveaux locaux situés à Meudon que David Kolski s’est rendu ce matin. 5.000m² où se forment, chaque année, jeunes et moins jeunes aux arts culinaires et à la pâtisserie en profitant du savoir-faire et des expertises d’Alain Ducasse.

Créée en 1999, l’école Ducasse est mondialement reconnue pour l’excellence de son enseignement des arts culinaires et de la pâtisserie, ainsi que pour la vision et l’énergie exceptionnelles de l’emblématique chef Alain Ducasse.

Direction donc Meudon dans les Hauts-de-Seine pour en savoir un peu plus sur ce campus. Et la visite commence avec le restaurant Adour, le restaurant gastronomique d’immersion, où la carte évolue au rythme des saisons, fidèle à la philosophie du Chef Alain Ducasse. Ce qui est important ici, précise Elise Masurel, directrice générale des écoles Ducasse, “c’est que ce soit un service régulier. On a des ouvertures tous les jours à l’heure du déjeuner et également les jeudi et vendredi soir. Et on parle d’immersion car tous les étudiants vont faire un passage par ce restaurant dans le cadre de leur cursus. Une excellente manière de leur faire aborder la cuisine et la salle en temps réel avant de partir en stage”. Et c’est aussi un restaurant gastronomique, “car le niveau de qualité est extrêmement important”.

Dans les coulisses de la cuisine du restaurant Adour de l'école Ducasse © Radio France - David Kolski

La cuisine a été faite sur mesure spécialement pour l’école et pour le restaurant Adour “avec l’ensemble des cuisines représentées sur un seul et même fourneau. On y trouve évidemment les cuissons classiques mais aussi un wok et un four tandoor pour la cuisine indienne”. A noter que près de 90 nationalités sont représentées ici grâce aux étudiants qui sont aussi bien des jeunes désireux d’apprendre, des personnes en quête d’une reconversion ou encore des professionnels souhaitant renforcer leurs compétences.

A la tête de ce restaurant, le Chef Guillaume Katola qui travaille aux côtés d’Alain Ducasse depuis plus de 16 ans. Il a choisi de travailler dans une ambiance zen et silencieuse. “J’ai choisi ce type de management et ça marche très bien. Les consignes passent très bien sans crier”. Une idéologie qui en inspire plus d’un et plus agréable pour les étudiants. Ces derniers ne sont pas acteurs à 100% mais bien accompagnés par l’équipe du chef. “On leur donne quelques tâches à réaliser en fonction de leurs niveaux et d’où ils viennent. Et au fur et à mesure, on leur donne des responsabilités”. 2 ou 3 plats sont proposés à la carte. Selon le choix la note varie entre 54 et 64 euros.

Les étudiants alternent entre théories et pratiques © Radio France - David Kolski

--> L’école Ducasse : 16 Avenue du Maréchal Juin - 92360 Meudon