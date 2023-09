La Maison Lucas Carton, l'un des plus anciens restaurants gastronomiques de Paris

Pour la 40e édition des journées européenne du patrimoine, l’établissement vous ouvre ses portes, l’occasion de venir admirer sa salle historique, édifiée sous Napoléon III. David Kolski vous a organisé une visite en avant-première de ce haut lieu de la gastronomie.

A la veille des journées européennes du patrimoine, notre reporter David Kolski a décidé de nous emmener dans un lieu chargé d’histoires : la Maison Lucas Carton. Installé dans un immeuble signé de l’architecte Charpentier, le restaurant devient, sous Napoléon III, un endroit couru du tout-Paris. Quelques années plus tard, il se dote se dote d'une décoration de style Art Nouveau grâce à un ensemble de boiseries réalisé par Louis Majorelle dans les bois d’érable, de sycomore et de citronnier de Ceylan.

Ici, le chef Hugo Bourny propose “une cuisine moderne, d’intuition. On essaie de valoriser le terroir francilien. On travaille avec les producteurs qui nous amènent à travailler autour de leurs produits et on s’amuse comme ça”. Pour le poisson, “on essaie d’acheter directement aux criées et de valoriser l’entièreté des produits, les arêtes, les écailles, les têtes...”.

Pour éviter les coups de chaud de dernière minute, le chef anticipe au maximum. “On maintient le plus de choses cuites à la minute pour des soucis évident de qualités et d’appréciations gustatives mais comme nous avons une cuisine assez sophistiqué avec beaucoup d’éléments, on peut en préparer certains en amont, ceux qui ne vont pas nuire à la qualité. Donc c’est beaucoup de travail”.

La salle du restaurant et ses boiseries Majorelle © Radio France - David Kolski

“Il y a également tout un cérémonial sur la mise en place” explique la directrice Marie-Jeanne “qui prend le matin au moins 1h30 et on est en tout 35 à travailler au sein du restaurant, que ce soit en cuisine, en pâtisserie, en sommellerie ou en salle”.

Venir chez Louis Carton, c’est l’assurance d’un repas inoubliable dans une salle chargée d’histoires. Et ce n’est pas la directrice Marie-Jeanne qui dira le contraire. “C’est un lieu magnifique pour travailler au quotidien, on en prend plein les yeux. C’est un endroit majestueux et rare”.

Les 16 et 17 septembre, “on va accueillir les personnes l’après-midi pour une visite culturelle dans la salle principale du restaurant mais aussi à l’étage pour avoir une jolie vue sur La Madeleine et il va y avoir une conférencière qui va parler un peu de ce patrimoine, du restaurant et de la place”.

L’Eglise de la Madeleine vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine © Radio France - David Kolski

A l’étage, vous découvrirez les salons de la Maison Lucas Carton à l’esprit Arts nouveaux “avec les tapisseries de Philippe Maurice pour qu’il y ait une continuité du rez-de-chaussée malheureusement nous n’avons les boiseries de Majorelle”. C’est ici également que vous pouvez réserver un espace tout en blanc avec des dorures et une vue incroyable sur La Madeleine. “C’est un petit salon qu'on propose à des groupes de 4 à 10 personnes pour un moment unique au Lucas Carton”.

--> La Maison Lucas Carton : 9 place de la Madeleine dans le 8e à Paris