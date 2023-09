Le Grand Café Sébastien Gaudard, une toute nouvelle adresse gourmande

Dans un décor au design des années 50, le chef vous propose son nouveau flagship où vous pourrez déguster du sucré ou du salé à toute heure mais aussi acheter des produits d’épicerie. Autant de gourmandises dans 1 même lieu...Il n’en fallait pas plus pour attirer notre reporter David Kolski.

Déjà à l’origine de la "Pâtisserie des Martyrs" et du "Salon de thé des Tuileries", le Chef pâtissier Sébastien Gaudard va ouvrir dans quelques jours un café-boutique dans le 9e arrondissement. “L’idée est de faire un nouveau lieu dédié au café et aux pâtisseries. On va essayer de proposer le café de manières différentes. J’ai redécouvert le café filtre, on va le proposer évidemment en expresso mais aussi préparé à la French Press. 3 méthodes très différentes d’extraire le café et qui donnent des résultats vraiment différents. J’ai été moi-même bluffé”.

Le petit plus ? Vous pourrez également y déjeuner. “on va continuer nos croque-monsieurs qui font déjà notre renommée au Salon de thé des Tuileries, on aura des quiches, des tartelettes ou encore des tartes fines salées qui sont les pizzas des pâtissiers. Le tout à déguster sur place en salle ou en terrasse ou à emporter”

Un lieu dédié au café, le nouveau concept du Chef pâtissier Sébastien Gaudard © Radio France - David Kolski

“L’idée, c’est de faire découvrir la pâtisserie. L’avantage c’est qu’avec 5 euros, on peut manger un très très bon gâteau, une très bonne tartelette et on va déguster un très bon café également puisque je travaille avec un torréfacteur qui est absolument sublime. On a 2 cafés différents, un qui vient du Pérou qui a des notes acidulées avec une belle longueur en bouche. Et pour le café filtre, on est sur le Brésil avec un process naturel. C’est à dire qu’on laisse la peau qu’il y a autour et ça donne un café encore plus acidulé. Et on a 2 moulins pour faire des moutures différentes. On est vraiment allé très loin dans la recherche et dans la manière de la faire”. Dans notre podcast, Sébastien Gaudard nous explique également l’importance de la forme de la tasse.

Mais quelle pâtisserie choisir pour accompagner le café ? “Déjà tout ce qui est petit-déjeuner : un pain au chocolat, un croissant, une bonne brioche. Après le déjeuner, on va plutôt choisir quelque chose autour de la vanille, d’un fruit sec comme un mille-feuilles ou un Paris-Brest. Notre Mont-blanc qui est très réputé fonctionne également très bien. L’après-midi, on sert des biscuits type petit beurre, des palmiers feuilletés juste caramélisés et pas trop sucré ou tout simplement un carré de chocolat”.

--> Le Grand Café Sébastien Gaudard : 59 Rue du Faubourg Poissonnière dans le 9ème

Le Grand Rex, véritable emblème des Grands Boulevards

Inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 1981, le Grand Rex est bien plus qu’un cinéma. C’est aussi une salle de spectacle et de conférences qui vient de se refaire une petite beauté avec une toute nouvelle façade. Un lieu emblématique de Paris depuis plus de 90 ans qui est toujours en travaux puisqu’il y a en préparation une toute nouvelle salle, “une salle premium avec le son Dolby Atmos, ça va vraiment être le top du top” précise Franck, le guide du Grand Rex.

La grande salle est équipée d’un écran de 24m sur 11. "Quand vous êtes face à cet écran, vous êtes vraiment en immersion”. Ce vendredi 22 septembre, le cinéma vous propose sur le Grand large, les 2 films qui ont cartonné cet été : “Barbie” et “Oppenheimer*”. "Attention, ce sont les dernières séances*”.

La grande salle du grand Rex © Radio France - David Kolski

“On est dans les moins chers de Paris. La grande salle c’est 12 euros tarif plein, 10,50 tarif réduit. Et si vous venez à la première séance du week-end, c’est 6,50 euros et les petites salles, c’est 10 euros tarif plein, 8,50 tarif réduit”.

A noter que le Grand Rex organise des visites. Une dédiée à la Grande Salle, en général tous les dimanches avec Franck qui vous raconte l’histoire et quelques anecdotes avant de vous emmener sur la terrasse panoramique. “Et il y a l’autre visite qui est audio-guidée interactive où là vous déambulez de pièces en pièces dans lesquelles on vous explique comment on fabrique un film dans lequel vous figurez. Ça s’appelle le Rex studio”.

--> Le Grand Rex : 1 Bd Poissonnière, 75002 Paris