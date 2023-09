Le Prix des Deux Magots, une distinction littéraire ancrée au cœur de Saint-Germain-des-Prés

C’est dans un lieu chargé d’histoires que notre reporter David Kolski vous emmène aujourd’hui. Un café créé en 1884 et qui a vu défiler depuis de nombreux mouvements littéraires et artistiques. Aujourd’hui, il s’apprête à décerner son 90e prix littéraire.

Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, André Gide, Jean Giraudoux, Fernand Léger, Jacques Prévert, Ernest Hemingway, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir... Ils sont tous passés un jour ou l’autre par Le Café-littéraire des Deux Magots . C’est ici même que Simone de Beauvoir a écrit son roman “Les Mandarins” avec lequel elle reçut le Prix Goncourt en 1954. Aujourd'hui encore, il attire personnalités du monde des arts et de la littérature, de la mode et de la politique, et des touristes venus croquer un morceau de Paris.

Et aujourd’hui, lundi 25 septembre, Le Café s’apprête à vivre la 90e édition de son prix littéraire. Historiquement décernée fin janvier, le prix Des Deux Magots sera désormais remis le dernier lundi de septembre s’inscrivant ainsi comme le premier grand prix de la rentrée littéraire.

C’est donc l’effervescence au moment de la visite de notre reporter. “Ce sont des ouvertures que nous n’avons pas trop l’habitude de faire” explique Frédéric Tabey, le directeur des opérations sur la restauration. “Normalement, on arrive, tranquille le matin, on sort nos petites tables, on les installe. Là, faut installer des buffets, démonter l’entièreté des mobiliers qu’on charge dans les camions qui vont être stockés autour de Paris. On installe des décors et on met de la moquette en extérieur pour que ce soit plus joli que le pavé parisien”.

Qui sera le grand vainqueur du Prix littéraire des Deux Magots ? © Radio France - David Kolski

“Depuis minuit, on est dans la préparation. Et après ça démarre. Midi, on a un gros cocktail avec 300 personnes, l’après-midi, une petite pause gourmande et puis ce soir, il y a le dîner de prestige de clôture**”. Des conférences et des tables rondes sont également organisées tout au long de l’après-midi dont une dirigée par Jean-Yves Clément, directeur artistique de l’événement, qui réunira beaucoup de grands écrivains. “Plus tard, à 19h, il y aura des lectures faites par Francis Huster et Julie Depardieu et un concert Boris Vian avant le dîner gastronomique”.

Un café-restaurant qui fêtera bientôt ses 140 ans

C’est aujourd’hui Catherine Mativa qui est à la tête de ce lieu créé en 1884. “Les Deux Magots font partie de l’histoire de Paris, de l’histoire de Saint-Germain-des-Prés et d’un lieu de rencontres de nombreux artistes depuis des décennies. Il faut savoir que ce quartier était le premier endroit où il y a eu les maisons d’édition au 15e siècle”.

La clientèle des “Deux Magots” est toujours très littéraire. Certains viennent profiter des livres mis à disposition alors que d’autres viennent écrire dans un petit coin, observer le quartier.

De nombreux livres sont mis à disposition des clients © Radio France - David Kolski

“C’est le monde entier qui s’exporte aux Deux Magots” précise Jean-Yves Clément. “D’ailleurs, les Deux Magots s’exporte également. Il y en a un maintenant à Dubaï, à Sao Paulo. C’est aussi une espèce de marque représentative de l’esprit culturel à la française”.

Un restaurant reconnu de la Rive Gauche

Si les “Deux Magots” attirent les littéraires, il attire également les gourmets”. “On a eu un très bon retour des nouvelles cartes, on essaie de trouver de la nouveauté tout en respectant la tradition. Nous somme un café-restaurant et on doit le rester”.

Un lieu mythique qui vous attend de 7h30 à 1h du matin mais la “maison est toujours habitée puisqu’avant et après, il y a toute la machine qui se met en route pour le nettoyage et le rangement pendant toute la nuit”. “Le matin, il y a comme un espèce de replay qui se passe tous les jours où on a des clients qui arrivent avent l’ouverture. Ils savent, ils s’installent et ils attendent sagement l’ouverture pendant que les garçons vont se changer”. Car oui, la tenue des serveurs est quelque chose de très important aux “Deux Magots”, "comme on a ce mot Tradition qui est très fort chez nous, on se doit de le respecter. Il y a quelques touches de modernité que ce soit dans les tenues ou à travers la cuisine qu’on fait au fil du temps. C’est bien de se rappeler ce qu’on faisait à l’époque car on n'a pas inventé l’eau chaude, comme on dit”.

Les “Deux Magots” mélange dans sa cuisine modernité et tradition © Radio France - David Kolski

Pour le déjeuner, vous pouvez retrouver “le côté snacking avec les croque-monsieurs, les clubs sandwichs et les salades. Et puis, on a une carte dite restaurant où là vous retrouvez des entrées et des plats de saison avec des incontournables comme le burger ou le steak tartare et des plats plus nobles comme de la côte de veau, du filet de bœuf, de la sole, du turbo...”

Un incontournable également, le petit café ou le thé l’après-midi avec une petite pâtisserie. “On a nos serveuses-pâtissières qui viennent avec un plateau et qui vous présentent une quinzaine de gourmandises. C’est dur d’y résister”.

--> Les Deux Magots : 6, Place Saint-Germain-des-Prés