Le Pub Saint-Germain, le point de rendez-vous de tous les passionnés de rugby

Ce Pub gastronomique, dirigé par des passionnés de rugby depuis son ouverture dans les années 70, a mis en place un dispositif incroyable à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby. David Kolski est allé voir cela de plus près.

La Coupe du Monde de Rugby bat son plein en France et après la victoire du XV tricolore à domicile au Stade de France à Saint-Denis, notre reporter David Kolski a voulu en savoir un peu plus sur l’histoire du Pub Saint-Germain , un lieu incontournable pour tous les passionnés de Rugby.

Ouvert dans les années 70, il est actuellement dirigé par Greg Smith qui est australien, et Thomas Saint-John qui vient lui d’Irlande. Le Pub Saint-Germain est **ouvert “tous les jours, tous les soirs et jusqu’à tard. Et ça c’est vraiment l’ADN du Pub” explique Greg. “Nous, c’est jusqu’à 6h du matin mais à l’époque le propriétaire avait enlevé toutes les serrures et c’était ouvert 24h sur 24”.

Tous 2 passionnés de Rugby, ils ont mis en place un dispositif de folie pour suivre la Coupe du Monde de Rugby sur 2.000m² avec 3 bars sur 3 étages, 14 écrans, 2 terrasses et 300 places assises et 600 debout. “Il y a pas mal de bières internationales” de servies pendant ces soirées mais aussi quelques-unes qui viennent de brasseries parisiennes, “c’est important d’avoir de la bière locale, c’est le monde actuel”. Mais pas que... “On aime que tout le monde se retrouve. Pour ceux qui préfère le vin, on a toute une sélection du Sud-Ouest parce qu’on adore ces vins là et on a des cocktails, des softs et des mocktails”.

A noter que les matchs de rugby de l’équipe de France sont également à écouter sur France Bleu. Rendez-vous ce mardi 12 septembre dès 20h30 pour suivre le match Allemagne-France.

Le Pub Saint-Germain, c’est aussi un restaurant où vous pouvez déjeuner pour 21 euros © Radio France - David Kolski

Le Pub Saint-Germain, c’est aussi un restaurant où vous pouvez déjeuner dans un cadre très sympa en plein cœur de Paris. Entrée, plat, dessert, 21 euros ! “Ici, tout est presque fait maison” précise le Chef Nico. Notre reporter est tenté par le burger, “c’est une panure aux épices et chapelure japonaise Panko” et le menu du jour. Aujourd’hui, ce sont des “pappardelles à la crème de giroles, avec un œuf poché et des petits croûtons à l’ail”.

Evidemment sur la carte on retrouve les spécificités de nombreux pays mais surtout celles de l’Irlande, la Grande-Bretagne, l'Australie ou encore les Etats Unis. Quelque chose qui séduit la clientèle car comme le rappelle le chef “la clientèle est ici composé de moitié par les touristes et ceci toute l’année, d’où l’importance de bien travailler les choses et de montrer notre savoir-faire français”.

--> Le Pub Saint Germain : 17 Rue de l'Ancienne Comédie dans le 6e arrondissement

Le Taschen Store Paris, une institution de Saint-Germain-des-Prés

Et bonne nouvelle, il n’est qu’à 120m du Pub Saint-Germain. Cette librairie au design conçu par Philippe Starck vous propose des livres d’arts ou documentaires sur la peinture, la décoration, l'art de vivre, l'architecture, le cinéma, la photographie, l'érotisme et la culture pop. Des ouvrages parfois en éditions limitées.

Ici, il y en a pour tous les goûts, mais aussi tous les budgets, du petit ouvrage à moins de 20 euros à l’album collector à plusieurs milliers d’euros. Marie, la responsable de la boutique, nous présente notamment un livre sur la Tour Eiffel, “ce sont les planches qui ont servie à Gustave Eiffel pour construire le monument. L’intégralité des dessins ont été reproduits ici, intégralement”.

Le Taschen Store Paris, des livres d'art à prix abordables © Radio France - David Kolski

Et la boutique est aussi une œuvre d’art à part entière. “Elle est étonnante car on dirait une grotte, c’est une grande enfilade avec des colonnes assez organiques, on ne sait pas très bien si ce sont des arbres, des plantes, des lianes. Et ces colonnes vont du rez-de-chaussée au premier étage dans 2 univers très différents. En bas la grotte avec les merveilles, en haut un espace plus lumineux qui a été confié à un artiste allemand qui a fait une fresque murale. Et derrière chaque panneau de cette dernière est caché un livre”.

--> Taschen Store Paris : 2 rue de Buci dans le 6e arrondissement