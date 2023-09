Le restaurant Tracé, des plats sophistiqués et soigneusement dressés

Après les apéros de l’été, on a besoin de boissons plus légères et healthy pour se booster en cette rentrée ! David Kolski est parti chercher quelques conseils auprès du Chef Clément Vergeat pour préparer chez nous de bonnes boissons maison sans alcool.

Septembre... Après les vacances, les bonnes résolutions. Celle par exemple de se remettre au sport, de manger plus sain, de faire plus attention à soi. Une période où nous sommes plein de bonne volonté mais qui demande beaucoup d’énergie.

Et rien de mieux qu’une préparation juteuse à base de fruits pour se donner un petit coup de boost. Oui mais lesquels ? Et quelle quantité ? Et quel mélange ? Pas de panique, notre reporter David Kolski est allé demander conseil auprès de l'équipe du chef du Restaurant Tracé, Clément Vergeat que vous avez pu découvrir dans la saison 9 de Top Chef.

A son arrivée, l’équipe est déjà bien active. “Tous les produits arrivent, on et déjà en ébullition pour se préparer pour le soir”. Au menu, ce soir du radis. “C’est là toute l’idée de ma cuisine, partir d’un produit, essayer de coudre autour de ce produit, arriver à une certaine pureté, camouflé la complexité et arriver à l’essentiel au final”.

Depuis 3 ans, Clément Vergeat travaille avec Félix Bogniard, directeur de salle et sommelier. C’est lui qui s’occupe de la création des boissons. Face à David, “la vitamine de tous les jours, un café frappé. Du café, du lait, de la glace sans sucre évidemment. C’est un peu le carburant de toute l’équipe”.

Clément Vergeat et Félix Bogniard travaillent ensemble depuis 3 ans © Radio France - David Kolski

Félix Bogniard propose de nombreuses alternatives à l’alcool. “On n'a pas forcément envie de boire de l’alcool tous les jours et cette valeur ajoutée de la boisson sans alcool est hyper intéressante. Nous, on aime quand même travailler autour de la fermentation pour ces boissons notamment sur du Kéfir ou du kombucha”.

“Pour faire des choses à la maison, c’est assez simple finalement” nous encourage Félix. “Il ne faut pas beaucoup de matériel, juste une jarre en verre avec le petit robinet en dessous pour fermenter et ensuite des bouteilles en verre pour conserver la préparation. En produits, il faut de l’eau, du sucre, du thé, l’arôme de votre choix et le plus technique à trouver la mère. Il s’agit d’un champignon de kombucha nécessaire pour la fermentation”.

Autre gourmandise à faire soi-même, les pickles, “un principe de conservation exceptionnel” nous explique Clément Vergeat. “On n'a rien inventé, c’est quelque chose qui était utilisé bien avant l’invention des frigos. Ça nous permet de pouvoir manger des fraises en décembre, des myrtilles en novembre. L’appareil pickles, c’est ce qu’on appelle un “tant pour tant” en cuisine. On va tout simplement calculer par exemple 500ml d’eau, 500ml de vinaigre de vin blanc et 500g de sucre. On fait ensuite bouillir cet appareil et en fonction de la sensibilité du produit, on verse l’appareil plus ou moins chaud”. Dernière précision, pour conserver au mieux votre préparation, choisissez une pièce où il n’y a pas trop de fluctuation de température et protégée de la lumière, “une cave, c’est parfait”.

--> Restaurant Tracé : 15 Rue de Richelieu dans le 1er à Paris.

En sortant du restaurant, n’hésitez pas à vous promener dans le quartier qui regorge de lieux tous plus incroyables les uns que les autres. Vous pourrez par exemple y admirer La Comédie Française ainsi que le Palais Royal et ses jardins où se trouvent les colonnes de Buren.

Des Yamakasi s’entraînent sur le toit du Palais Royal © Radio France - David Kolski

Autre possibilité, Le Louvre. Même si aujourd’hui, l’accès ne va pas être des plus évident puisque le Musée accueille en ce moment un tournage pour un spin off d’une série très connue, “The Walking Dead”, qui s’intéresse au personnage de Daryl.

Les décors sont très impressionnants, un peu apocalyptiques forcément ce qui ne laisse pas les Parisiens et touristes indifférents ni notre reporter David qui trouve l’ambiance un peu flippante, "il y a une dizaine de voitures brûlées et des zombies qui déambulent d’un façon un peu bizarre”. Si vous avez l’occasion, passez jeter un œil, ça vaut le détour comme on dit.