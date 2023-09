Le village international de la gastronomie, embarquez pour un tour du monde culinaire

Au pied de la Tour Eiffel, le Village International de la Gastronomie accueille jusqu’au 10 septembre 54 pays et tous les terroirs français pour découvrir, partager et penser leurs patrimoines culinaires en mouvement

C’est parti pour une 2nde matinée au Village International de la gastronomie pour David Kolski. L’occasion de découvrir de nouvelles spécialités culinaires internationales. Première escale au Vietnam avec Pascal du restaurant “ Ngoc Xuyen Saigon ” situé dans le 13e. Toute son équipe est en pleine préparation pour être prêt à vous accueillir à l’heure du déjeuner. “On ne prépare rien à l’avance, on coupe tout et on cuisine tout sur place. Aujourd’hui, on va faire Bò bún avec du bœuf mariné. On fait tout comme dans notre restaurant”. A découvrir également le jus de Canne à sucre, une boisson rafraichissante et pas si sucrée que l’on peut l’imaginer.

Le chef Nicolas baretje et David Kolski sous les couleurs de la Polynésie Française © Radio France - David Kolski

Quelques mètres plus loin, le stand de la Polynésie française où Nicolas Baretje attend notre reporter. Dépaysement garanti ! “On amène des saveurs et des plaisirs à la portée des gens. On est quand même habituellement à 18.000Km**”. Mais Tahiti, ce n’est pas seulement la vanille rappelle l’ambassadeur de la gastronomie polynésienne. “On a plein de produits extraordinaires. On a des sels de Bora Bora, du sel curcumin-gingembre provenant directement de Polynésie avec des saveurs bien spécifiques ou encore du rhum Manutea fabriqué à partir de canne à sucre”. Pour chaque produit, Nicolas Baretje à une histoire à raconter autour de sa fabrication et des producteurs locaux.

Le chef est venu avec 100Kg de produits locaux. Au menu aujourd’hui, du poisson cru, un tartare avec une sauce salsa à base d’ananas, du poulet fafa servi avec du riz coco entre autres. Et pour le dessert, n’hésitez pas à goûter le fameux moelleux à la patate douce, Nicolas Baretje “rajoute du jus de soja pour faire redescendre le taux de glucides”.

David Kolski et l’équipe de l’INTERVEB Ile-de-France © Radio France - David Kolski

La France a évidemment son stand au Village international de la gastronomie. Sur place pour la représenter des membres de la cité international de la gastronomie de Lyon, des chefs, des associations, des escoffiers mais aussi des producteurs de Rungis. Et parmi ces passionnés, David Kolski a pu rencontrer Jean-Raymond Dumas, président de l’INTERBEV, l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes et David Tourte, éleveur à Nanteau-sur-Lunain. “Il y a encore une tradition d’élevage en Ile de France. Moi j’ai un élevage de 30 mères, ça fait 70 bovins à l’année”.

Adama, apprenti boucher, est présent sur le stand également. “c’est un vrai plaisir de montrer mon savoir-faire et de rappeler qu’il existe encore des artisans boucher en France”.

Avant de partir, arpentez les allées des stands de l’artisanat, l’occasion de découvrir différentes cultures mais aussi de faire un peu de shopping : produits de beauté, bougies, bijoux, livres...