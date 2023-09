Le village international de la gastronomie, le plus grand événement mondial consacré aux cuisines populaires

Le monde de la gastronomie et de l’alimentation se réunit du 7 au 10 septembre au pied de la Tour Eiffel. L’objectif ? Découvrir, goûter et échanger les richesses culinaires de 54 pays. Un rendez-vous que ne pouvait pas manquer David Kolski.

Direction le 7e arrondissement où France Bleu Paris s’est installée au Village international de la gastronomie pour 4 jours, du 7 au 10 septembre. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues par les organisateurs. Des visiteurs qui vont pouvoir découvrir les spécialités culinaires de 54 pays sans oublier nos terroirs français. “La France est représentée par tous ses plus grands chefs de toutes les associations que l’on peut retrouver un peu partout dans l’hexagone” précise la créatrice de l’événement Anne-Laure Descombin, “mais aussi avec tous les escoffiers qui ont eux plusieurs milliers de chefs dans le monde. Ils seront 400 sur 4 jours”.

A découvrir également les cités de la gastronomie et l’espace dédié aux confréries de France où leurs représentants défileront tout au long des 4 jours dans des tenues plus incroyables les unes que les autres.

France Bleu Paris vous attend à son stand avec sa roue des cadeaux © Radio France - David Kolski

Première étape pour David Kolski, le stand des Enfants cuisinent . Une association fondée en 2011 par Olivier Chaput, chef de cuisine et passionné de gastronomie. Le chef qui est très heureux d’être là, “c’est agréable, c’est de l’échange, du partage et le fait de mettre ça à la dimension internationale, c’est super intéressant car plus on apprend, plus on va pouvoir transmettre. C’est bien d’apprendre tous des uns et des autres”.

Tout au long de l’événement, “pleins de chefs et de producteurs vont se relayer. Le but, c’est vraiment de transmettre aux enfants les clés d’une bonne alimentation et on va faire aussi des ateliers au musée de l’Homme ”. Sensibiliser les enfants, c’est aussi une démarche importante pour la cheffe pâtissière Muriel Aublet-Cuvelier qui nous donne quelques conseils pour manger du bon sucre. “Il y a des alternatives comme le miel ou le sirop d’agave. Après, on peut avoir le sucre complet à ne pas confondre avec les sucres colorés ou caramélisés”.

Annie s’occupe du stand du Congo-RDC. En pleine préparation, elle revient sur les idées reçues de la cuisine Africaine. “Ce n’est pas forcément pimenté. Nous, le piment c’est souvent à côté et on l’ajoute comme une sauce comme on pourrait faire avec une mayonnaise ou du ketchup. Donc, pour ceux qui aiment pimenté, c’est OK. Pour ceux qui n’aiment pas, on le laisse de côté, il n’y a pas de souci”. Ici, la cuisine populaire est à l’honneur. Si vous vous y arrêtez, vous pourrez goûter la star du Congo, le pondu. Une recette à base de légumes et poisson. “Ça se mange avec du riz, de la banane plantain ou si on veut avec du Chikwangue. Ça ressemble un peu à du fromage, c’est de la fermentation de patates douces. L’aliment parfait pour ceux qui n’aiment pas prendre de poids”.

Le Village International de la Gastronomie s’est aussi l'occasion pour les Parisiens, les touristes de passage, mais aussi les résidents des nombreux pays représentés, de découvrir d’autres cultures artisanales et musicales avec des concerts, des spectacles de danse ou encore des défilés de costumes.

France Bleu Paris vous invite pour son grand concert de rentrée ! © Radio France - David Kolski

Et ce jeudi soir, ne loupez pas le grand concert de rentrée France Bleu Paris en plein cœur du Village Internationale de la Gastronomie. Au programme : Grégoire, Malo', Jeck, Chiloo et Robin avec pour décor la Tour Eiffel !

--> Le village international de la gastronomie s’est installé dans les Jardins du Trocadéro. L’entrée est à 5 euros et gratuite pour les moins de 12 ans.