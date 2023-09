Les Ateliers Gaîté, une réponse aux besoins des habitants

Ici les riverains peuvent faire du shopping mais pas que. Cet espace, ouvert en octobre dernier dans le 14e, propose également de nombreux ateliers et loisirs. David Kolski a voulu en savoir un peu plus, notamment sur le premier food society de Paris.

28.000 m2, 3 étages, plus de 100 boutiques, restaurants et services... Les Ateliers Gaîtés ont ouvert en octobre 2022, avec une promesse, celle de proposer bien plus qu’un centre commercial. Si vous pouvez effectivement y faire vos courses, d’autres opportunités s’offrent à vous avec par exemple des cours de bricolage, de jardinage ou encore d’œnologie. Loisirs, service à la personne et restauration sont bien au rendez-vous également.

Et c’est d’ailleurs par ce dernier espace que David Kolski commence la visite, 3.500 m2 dédiée à la gastronomie qui en fait le premier Food Society de Paris. Burger, cuisine coréenne, crêpes... Il y en a donc pour tous les goûts. 15 stands vous attendent “avec une offre très complète” confirme François de Roquefeuil, le directeur du centre. “L’idée, c’est d’avoir la réponse à tous les goûts, on a même des bars pour les soirées. C’est une offre hyper complète et le but c’est vraiment d’en profiter, se faire plaisir et passer un bon moment”. Et si vous y aller en groupe, pas besoin de se mettre d’accord sur le menu. Chacun choisit ce qu’il veut où il veut et vous pouvez ensuite vous rassembler autour d’une grande table mise à disposition. Il faut compter aux alentours de 10 euros. Les kiosques sont renouvelés régulièrement afin de permettre à de nouvelles enseignes franciliennes et parisiennes de se faire connaître.

A noter que pendant la Coupe du Monde de Rugby, des écrans géants seront installés pour que vous puissiez vivre ces moments festifs en famille ou entre amis. “On sera peut-être moins sur la crêpe que sur la Gallia, mais ça fonctionne très bien” s’amuse François de Roquefeuil. Du Rugby mais pas que complète Adèle, la responsable événementiel. “On diffuse ces matchs mais on réalise aussi beaucoup de soirées au sein de ce lieu avec une grosse programmation musicale ou encore des animations gratuites pour les enfants”.

Accueillir tout le monde à n’importe quel moment de la journée, tel est l'objectif des Ateliers Gaîté © Radio France - David Kolski

Montparnasse étant un très grand quartier d’affaires, beaucoup de personnes viennent travailler ici. C’est le cas de Clémence qui se réunit ici tous les lundis avec ses collègues. “Il y a de la place et le wifi fonctionne très bien. C’est vraiment l’idéal”. L’idée des Ateliers Gaîté c’est effectivement “de pouvoir accueillir tout le monde à n’importe quel moment de la journée, du café du matin à la fin de la soirée DJ**” y compris celles et ceux qui veulent s’amuser et faire du sport”. Pour cela, direction le “ Time tripper , l’Action Game unique en France où vous allez adorer courir après le temps !”.

C’est donc au niveau –1 que David Kolski retrouve Maud pour plus d’explication. “Un Action Game est un mélange entre un Escape Game classique et un peu le concept de Fort Boyard. C’est à dire que vous aurez un peu plus de défis physiques”. Mais pas de panique “ces derniers sont accessibles à tous à partir de 8 ans. Il n’y a pas besoin d’être musclor”.

Une des salles du Time Tripper est dédiée au Jurassique © Radio France - David Kolski

Pour s’inscrire “Il faut être entre 2 et 6 joueurs et cela s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises souhaitant organiser des séminaires ou des team building”. Le Time tripper est composé de 10 salles où sont représentées 6 époques différentes. Une est donc consacré au jurassique. Chaque session dure entre 1h et 1h30. “On a mis le paquet sur les décors pour que les clients soient vraiment plongés dans l’univers”.

Les ateliers gaîtés possède également un espace pour permettre aux commerçants de se reconnecter avec leurs clients. Un endroit très coloré où sont proposés par les enseignes différents ateliers réservables, chacun dans leurs domaines. Vous pourrez ainsi apprendre à réparer votre vélo ou encore à faire des boutures.