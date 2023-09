Q Bar, de délicieux plats et cocktails faits à base de produits frais

Notre reporter met la Thaïlande à l’honneur aujourd’hui à l’occasion d’un salon gratuit qui se tient ce week-end dans notre région ! Direction le 11e arrondissement, non loin du Cimetière du Père Lachaise, dans un restaurant qui propose une cuisine traditionnelle.

Compétition de massage thaï, animations, gastronomie, soie et mode, danses traditionnelles… Le festival Nuad Thai met en avant le patrimoine mondial immatériel de la Thaïlande du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre.

A cette occasion, notre reporter s’est rendu au Q Bar pour en connaître un peu plus sur la cuisine Thaï où il a été accueilli par Alexis qui s’est formé à la cuisine directement en Thaïlande. “La cuisine thaï est avant tout une cuisine de saveurs mondialement célèbre. On va du sucré au salé mais aussi de l’acidité au pimenté”.

La salle du Q Bar aux couleurs de la Thaïlande © Radio France - David Kolski

“80% de nos plats sont faits à base de Tamarin, un fruit super intéressant. Mais on utilise aussi différents gingembres et des pates de piments qu’on écrase avec un mortier qui donne une saveur particulière à chaque curry. Nous, ici, on utilise beaucoup 3-4 variétés de curry dont le plus célèbre, le vert et le lait de coco”. De nombreux plats sont faits aussi avec du Basilic Thaï, qui n’a rien à voir avec le notre. “Le Thaï, on peut l’utiliser aussi bien cru que cuit mais il est encore plus explosif quand il a été sauté avec un plat. Alors que le basilic français qu’on utilise, notamment le pistou, lui, on ne peut pas trop le cuir car sinon il perd toute sa saveur”.

Le Q bar est un bistrot où il est possible également de boire ou manger sur le pouce. “Dès 11h, les clients qui sont de passage peuvent venir prendre un café, un verre de leur choix ou même manger un Pad Thaï, un plat fait à base d’une pâte de riz qu’on fait sauter avec des œufs. On le décline soit avec des crevettes ou du poulet. C’est un menu qui a un équilibre sucré-salé-acidulé. En Thaïlande, c’est un plat qu’on mange à toute heure, matin, midi, soir voire même au goûter”.

Le Q Bar vous embarque pour une voyage de saveurs © Radio France - David Kolski

Pour sa carte, Alexis aime parler de sweet food, “car un thaïlandais quand il nait, il est cuisinier. Pour nous, c’est très culturel la cuisine”. Quant au nom de son restaurant pas de signification particulière mais plutôt esthétique. “En Thaïlande, on utilise pas du tout l’alphabet. La lettre Q pour nous, c’est juste un dessin, c’est purement calligraphique, c’est la plus belle lettre par rapport à ses courbes et son petit crochet”.

--> Q Bar : 155 rue de la Roquette dans le 11e à Paris

Le festival Nuad Thai, à la découverte des cultures thaïlandaises

“Nuad c’est le massage” nous précise la présidente du festival Sasima Pak. Le massage qui est particulièrement mis à l’honneur pendant ces 2 jours avec un concours. Le massage qui n’est pas forcément violent rappelle l’équipe. “C’est vrai que dans un 1er temps, il y a des points de pression sur différentes parties du corps qui sont censés relancer les flux d’énergie et sanguins pour avoir des muscles plus détendus mais après il existe différents types de massages et c’est tout l’objectif de ce salon, les faire découvrir au plus grand nombre”.

L'équipe du festival Nuad Thai vous attend nombreux ce week-end © Radio France - David Kolski

Et puis ce salon c’est aussi l’occasion d'assister “à un défilé de soies thaïlandaises, à une présentation de boxe thaï et de découvrir la sculpture de fruits et légumes qui fait partie des arts de la culture traditionnelle thaïlandaise et des stands dédiés à la gastronomie".

--> Le festival Nuad Thai : 10 rue de l'annonciation dans le 16e à Paris