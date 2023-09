Sweet Bazar, un paradis pour les amateurs de sucreries

Ici, vous pouvez déguster des gourmandises saines et éthiques adaptées à toutes les envies, des chocolats fins aux confiseries artisanales. Rendez-vous dans le 1er arrondissement de Paris avec notre reporter David kolski

C’est un régal pour les yeux et les papilles des petits et des grands que vous propose de découvrir aujourd’hui David Kolski. Niché dans un décor insolite du 1er arrondissement, le Sweet bazar vous propose une expérience conviviale et unique, loin des préoccupations quotidiennes. “Ici, on cherche vraiment à avoir une identité propre, quelque chose de très gourmand, qui donne envie” explique Christelle, la responsable du lieu. “On part sur des choses maison, on a le donut personnalisable où c’est vous qui choisissez de A à Z ce que vous mettez dessus entre les différents nappages et toppings”.

Mais il existe aussi des donuts inspirés de différentes pâtisseries. “On essaie de partir plutôt sur des pâtisseries françaises qui vont s’adapter en fonction des saisons**”. Ceux proposés lors du lancement étaient imaginés à partir de la tarte citron meringuée et de la charlotte aux fraises. “Des nouvelles choses plus automnales et hivernales vont bientôt faire leurs arrivées”.

Au sweet Bazar, créer le donut qui vous ressemble © Radio France - David Kolski

Le sweet Bazar propose des activés gourmandes pour tous. Les enfants, par exemple, peuvent créer leurs propres tablettes de chocolat “avec le chef Jeffrey qui se fait un plaisir à chaque fois de tout leur expliquer. C’est très simple, ça dure à peu près 5 minutes. Les enfants choisissent la forme de leur moule. Il peut y avoir des petits cœurs, des petites étoiles sur l’arrière de la tablette et leur toppings qu’ils mettent eux-mêmes sur la tablette”.

Pour les adultes, ce sera atelier macarons mais le Sweet Bazar a également prévu des box pour prolonger l’expérience chez soi. “A l’intérieur, des produits très qualitatifs. Les box fonctionnent par niveau de compétences (apprenti, commis, professionnel) et ce sont vraiment os recettes phares”.

Ici, vous pouvez aussi savourer un cake chocolat-rocher ou des meringues maison à 3 euros. “C’est très important pour nous que les choses restent abordables. Notre but, c’est que les gens se fassent plaisir donc évidemment on ne va pas pratiquer des tarifs totalement irrationnels. On essaie que ce soit accessible au plus grand nombre”.

--> Sweet Bazar : 133 rue Saint-Denis dans le 1er à Paris, du mercredi au dimanche