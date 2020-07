A Excideuil

Excideuil est une cité riche en monuments dont le patrimoine est liée à l’Histoire de l’Aquitaine. Son Château, son Eglise, ses logis Renaissance et Hôtels Urbains, son bourg en attestent aujourd’hui encore.

Jacqueline Desthomas connait bien son histoire. Le château est placé sur un site stratégique, implanté sur un rocher au sud immédiat de la ville d’Excideuil et au nord de la vallée de la Loue d'où l'on surveillait autrefois le passage du Périgord au Limousin.

Le château fut construit par les vicomtes de Limoges qui y transférerent leur cour. La partie orientale (logis et donjon) est une propriété privée et le reste, propriété de la comune d'Excideuil, est accessible en visite libre. Il est inscrit au titre des monuments historiquesdepuis le 6 janvier 1927. Il s'agissait alors d'une forteresse importante dont vous ne visiterez malheureusement plus aujourd'hui que les ruines.

Excideuil , une invitation musicale avec Marchador

Excideuil, c’est aussi une invitation musicale qui permet à l’auditeur de pénètrer les chemins du Périgord. Yannick Guedec fait parti de ce beau projetr musical, Marchador, marcheur en occitan qui se prononce Morsodour.

Les chansons se nourrissent de la nature, du patrimoine, de l’histoire, des légendes et, pour certaines, des anecdotes collectées dans la langue Occitane. À la manière des contes, elles font appel à l’imaginaire et invitent à découvrir, entre autres, les dévotions aux fontaines miraculeuses, les gorges de l’Auvézère pour une rencontre amoureuse, les anciennes papeteries de Vaux sur le Ruisseau des Belles Dames, la légende de la fileuse du Château de Jumilhac-le-Grand, mais aussi la voie verte le long de l’Isle et la Guinguette de Barnabé…

Excideuil, les richesses de la rivière

Philippe Roubinet est orpailleur : tout au long de l'été, il vous fait découvrir les richesses de la rivière. Avec lui, rien de plus facile que de trouver des paillettes d'or ou des grenats, le tout les pieds dans l'eau !

Chercheur d’or, c’est aussi une magnifique rencontre avec la nature.

Les séances d’initiation ont lieu l’été, dans la rivière la Loue, de 14 h à 17 h 30. Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme, tél 05 53 52 29 79 / tourisme@naturellementperigord.fr

Excideuil et ses alentours, c'est aussi le Mélanosporum

Xavier Montet , président du Groupement des Trufficulteurs de Saint Pantaly d'Excideuil nous raconte comment l'association née au début des années 70 développe tout ce qui a trait à la truffe : truffe du Périgord, mais aussi « brumales » et « truffes d'été ». Le groupement bénéficie de la présence sur place d'un dépôt de plants contrôlés et vendus par les GIE des trufficulteurs d'Aquitaine*. Chaque année, quelques milliers de plants « mycorhizés » sont mis en terre.

En plus du réseau de conseils entre passionnés, un programme d'activité permet de se former (journées de démonstration, stages de dressage de chien), de comparer (voyages de découverte d'autres plantations), et de déguster (animations culinaires). Deux marchés sont ouverts durant la saison : celui d’Excideuil, le plus ancien, le jeudi matin, et celui de Thiviers le samedi matin. Un troisième marché ouvre le dimanche à Sorges, en association avec le groupement.



Excideuil , ce sont aussi des gourmandises

- Ludovic LAMAND est un cultivateur de safran bio. Son entreprise Les Jardins Gourmands de la Tourouge se situe non loin d' Excideuil à Coulaures. C'est une exploitation agricole familiale certifiée AB.



Bénéficiant d’un riche terroir argilo-calcaire,il cultive ses parcelles avec le plus grand soin afin de vous proposer des produits de qualité : Safran, fleurs comestibles, truffes, fruits rouges, graines germées, jeunes pousses…



Il élabore également de nombreuses gourmandises dérivées de ses productions : confitures et chutneys au Safran, sirops, biscuits, chocolats, pâtisseries… pour offrir ou se faire plaisir.



Boutique à la ferme ouverte les vendredis de 17h à 19h30 et les dimanches de 10h à 12h30.

Visites de l’exploitation sur réservation de Juin à Octobre.

Excideuil et ses alentours , un tremplin pour vos activités sportives

Christophe Morange de Naturotrement encadre de l'escalade, du tir à l'arc et loue des VTT à assistance électrique : il connait le coin comme sa poche . Sa philosophie : Faire de l'exceptionnelle nature en Périgord Limousin, le tremplin de vos activités sportives ! Les chemins de randonnées, constituent des supports naturels idéaux pour la pratique sportive mais également de découverte du patrimoine et des paysages verdoyant du Périgord-Limousin. Je vous propose :

18h 35 Jean-François AUBLANT dit Fafa : c'est le roi de l'escalade et de la spéléo dans le secteur, et il gère aussi une base de canoë. L'été, il fait des initiations au kayak en eaux vives dans les gorges de l'Auvézère. Je ne l'ai jamais vu fatigué. Tu peux le joindre au 06 15 45 55 19

Office de Tourisme Naturellement Périgord

Place du Château 24160 Excideuil tél: 05 53 52 29 79 ou +335 53 52 29 79

Horaires d'ouvertures: Juillet/ août : du lundi au samedi de 10h à 13h/ de 14h à 18h, le dimanche de 9h30 à 13h

Juin et septembre : du lundi au samedi de 10h à 13h/ de 14h à 18h,

D'octobre à mai : du jeudi au samedi de 10h à 13h/ de 14h à 18h