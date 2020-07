France Bleu Périgord vous emmène cet été vous balader aux quatre coins du Périgord à la découverte de nos communes au travers de leur histoire, leur patrimoine, leur culture et leur gastronomie périgourdine . Direction le Périgord vert, partons à Ribérac

la collégiale © Radio France

La collégiale Notre Dame est sans conteste le plus ancien monument de Ribérac

Jean Paul Péchardie © Radio France

Jean Paul Pichardie, retraité de l'éducation nationale est un vrai Ribéracois et surtout un passionné d'histoire. Il nous raconte l'histoire de la collégiale, sans conteste le plus ancien monument de Ribérac, le témoin des grandes heures de l’Histoire de la Ville

A l'époque, les chanoines de la Collégiale étaient particulièrement chargés de prier pour le repos des âmes des fondateurs inhumés dans la chapelle latérale sud. Elle a été détruite et reprend vie en 1988 suite à sa judicieuse restauration, mêlant peinture du XVII siècle et vitraux contemporains du maître vitrailliste GUERIN. Superbement restaurée, elle accueille aujourd'hui de nombreuses expositions d’art contemporain et des concerts. A decouvri jsue'au 29 août 2020, l'exposition " Portraits "

Portraits , exposition à la collégiale © Radio France

Ouverture au public : du mardi au samedi de 14h à 18h.

Informations et renseignements à l’Office du Tourisme de Ribérac -Tel : 05 53 90 03 10

La chocolaterie la Ruchette à Ribérac : mariage de deux passions, le chocolat et l'apiculture

la chocolaterie la ruchette, avec Jean Paul et Annick Gaboulaud © Radio France

Jean-Paul Gaboulaud est un artisan chocolatier à Ribérac. Sa passion remonte à l'enfance pour ce produit noble mais c'est aussi un apiculteur dans l'âme. Pour rendre hommage au troubadour Arnaut Daniel qui a marqué son passage dans Ribérac, la chocolaterie la Ruchette a crée " Lo trobador" , un chocolat praliné à la ganache croustillante , vêtu des 4 couleurs du Périgord.

lo trobador , spécialitée de la chocolaterie la ruchette à Ribérac © Radio France

Pour passer commande : 09 66 98 40 15 ou par mail à chocolaterielaruchette@orange.fr

L’art s’invite aussi à Ribérac avec des artistes locaux

Perrine D et Pierre Carcauzon, pour l'exposition Exils intérieurs © Radio France

Perrine Degrie , photographe et Pierre Carcauzon sculpteur auteur, exposent leurs oeuvres réalisées durant le confinement, une exposition qui porte le nom de "Exils intérieurs". A découvrir à l'office de tourisme de 10h à 18h00 jusqu’au 30 juillet 2020.

Ribérac rime aussi avec culture

Mélanie Célérier du forum culturel à Ribérac © Radio France

Pour certains, Ribérac rythme avec le grand Souk et Fest'in, deux manifestations importantes musicales de l’été. Le covid est passé par là et a obligé les organisateurs de repousser ou d'annuler leurs événements.

Le forum Culturel de Ribérac vous invite à découvrir les bars et les cafés associatifs qui programment durant cet été des soirées qui sentent bon l'été. Ribérac .

Ribérac, c'est aussi un cinéma le Max Linder et un marché le vendredi : foie gras, truffes, noix, châtaignes, fruits rouges, miel, fromages et bien d’autres produits, un lieu de prédilection du consommateur gourmet et averti pour faire ses achats de produits du terroir. Le grand marché du vendredi à Ribérac est un incontournable à faire absolument de 8 h a 13h.

Une adresse incontournable à Ribérac pour découvrir de bons produits du terroir : la bélaudie

La Bélaudie © Radio France

Dans la famille Havard, on a toujours cru aux circuits courts et ce, dès 1976 et l’installation à Vanxains en tant qu’éleveurs-gaveurs. Depuis 1990, l’exploitation transforme et commercialise elle-même ses produits, exclusivement en vente directe.

Depuis septembre 2018, Stéphane et Annabelle Havard ont ouvert une nouvelle boutique-épicerie de terroir située au coeur de Ribérac au 10 place Nationale. Vous y trouvez toute la gamme de la Bélaudie mais aussi les produits de qualité ont ouvert d'autres producteurs locaux.

Une véritable institution depuis 1832 : le café des colonnes

les colonnes à Ribérac avec Michel verdier, l'ancien propriétaire et Seb propriétaire depuis 2009 © Radio France

A Ribérac, c’est l'institution. Depuis 1832, ce café est bien inscrit dans la place. C'est l'incontournable et la terrasse est prise d’assaut dès les premier beaux jours.On s'y retrouve pour boire un verre, un café, pour une petite ou une grosse faim, car il ne faut pas oublier que ce café fait brasserie et point PMU.