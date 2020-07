Au parc Aquatic Lagoon à Journiac

Il n’y a pas une minute à perdre dans le premier parc aquatique du Périgord… les dernières vis, les derniers réglages, les ultimes vérifications : l’équipe composée de 53 salariés ne laisse rien au hasard dans cette course contre la montre qui s’est engagée dans la crise de la COVID-19. Au cœur de l’épidémie, repousser l’ouverture à l’été 2021 a été envisagé avant que le maintien de cette année devienne réalité.

« On l’a décidé ensemble à partir du moment où les premières mesures d’assouplissement des règles ont été prises", expliquait au micro de France Bleu Périgord, Fabrice Durant Alizée le concepteur et directeur du Parc Aquatic Lagoon de Journiac.

Flavien Lafon, maçon à Mauzins et Miremont a participé à la construction du parc dans l’urgence. Avec son équipe et plusieurs entrepreneurs de Dordogne ils sont venus renforcer le personnel en place pour aller plus vite.

Flavien Lafon au micro de Yann Terrou © Radio France - Nathalie Coursac

Samedi, Charlène Peloux, responsable de la restauration au Parc pourra voir ses différents restaurants au point pour servir un public attendu en famille et entre amis.

Charlène Peloux © Radio France - Nathalie Coursac

Le Parc Aquatic Lagoon est le plus grand parc aquatique européen de structures gonflables. Pour Sonia Lagarde, chargée de coordonner l’exploitation du site « les structures gonflables présentent plusieurs avantages. On ne les ouvre que l’été et le concept est novateur ! Nous sommes les seuls à présenter cela dans la région. » Samedi à Journiac, le parc ouvrira ses portes à 10 heures, jusqu’à 18h30 comme ce sera le cas tous les jours de la semaine jusqu’à la fin du mois d’août. Les tarifs vont de 10 euros pour les enfants de moins de 10 ans à une formule complète qui est de 20 euros pour avoir un accès total à toutes les structures que propose le Parc Aquatic Lagoon.

Sonia Lagarde © Radio France - Nathalie Coursac

Flavien Durant Alizée a des projets pour 2021 et une nouvelle phase de développement. La priorité sera donnée à l’aspect éco-responsable du parc. Le concepteur du parc Aquatic Lagoon veut obtenir le feu vert des autorités sanitaires pour exploiter l’eau de pluie dans son parc. Pour l’instant l’eau utilisée provient de deux sources. De l’eau communale dans les zones ouvertes à la baignade et l’eau pompée dans la Dordogne pour le reste du site.

Fabrice Durand-Alizée au micro de Yann Terrou © Radio France - Nathalie Coursac

Aquatic Lagoon © Radio France - Nathalie Coursac

