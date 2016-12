Nous suivre sur

Chaque jour, France Bleu met en valeur l’actualité des spectacles et du divertissement. En compagnie d’une personnalité du cinéma, de la télévision, de comédiens, on parcourt les bon plans spectacles et sorties.

En fin d'émission, Patrice Gascoin nous détaille les programmes télé du soir et Élodie Suigo nous fait partager ses coups de cœur musicaux.