Alternate Cake en live sur France Bleu Touraine

On trouve la mention "alternate take" sur les disques des grands jazzmen quand un même morceau s'y trouve deux fois dans deux versions différentes. La prise alternative, est celle qu'on choisit de garder en surprise, car elle brille par son caractère vivifiant et imprévu.

BODY AND SOUL

CHEROKEE

LE PHENIX

Alternate Cake est un groupe de Jazz acoustique énergique et inventif qui marie la tradition du jazz manouche dont il est issu avec des influences plus actuelles. On y retrouve Django évidemment, mais aussi Wayne Shorter ou Dave Brubeck, mâtinés de couleurs folks et rock habilement disséminées.

Le groupe compose lui même depuis plusieurs années des chansons et des instrumentaux dans ce même esprit de joyeuse transgression sans jamais se départir de son bon goût.