Amorosa Trio, au croisement des styles et des cultures

Balade poétique et vocale

Qui sont les membres d' Amorosa trio

Annie Paris (chant-guitare) :

Chanteuse soliste a capella de chant médiéval au sein de l'ensemble Mora Vocis, elle aime faire vibrer les pierres et les publics, en France comme à l’étranger. Elle enregistre avec cet ensemble 4 CD (dont un primé par l’Académie Charles Cros),

Ayant le goût de la transmission, elle s’intéresse très tôt aux pédagogies musicales et vocales - la Psychophonie® auprès de Marie-Louise Aucher- et enseigne en IUT à Paris XVI, en école de musique et en milieu scolaire,

Elle compose et interprète ses chansons, revisite un choix de chansons françaises et de poèmes dans des arrangements subtils à la guitare.

Jean-Marc Gouraud (percussions-voix) :

Il participe à la création d’El Famoson, groupe professionnel jouant la musique traditionnelle cubaine. En 2007, il obtient un DEM de Jazz au CRR de Tours.

Aujourd’hui, il donne des cours de batterie et percussion au sein de deux écoles de musique, officie comme batteur dans Be Soul, dans Seve, et dans d'autres groupes de Rock.

Chloé Netter (violon) : Après une formation classique en conservatoire, Chloé se tourne vers la chanson française et les musiques traditionnelles, en parallèle d'études de Lettres modernes(Bac+4). Après deux années passées en Serbie où elle a notamment joué avec le "Veliki Narodni Orkestar, Sonja Marinkovic", elle est rentrée à Tours et a suivi un cursus jazz au centre de formation Jazz-à-Tours. A la frontière entre les musiques traditionnelles, le jazz et les musiques actuelles, elle joue également avec les groupes Combo de Barrio, Paris Byzance, et Ténima, Elle a récemment rejoint Annie Paris et Jean-Marc Gouraud pour l'enregistrement du disque AmoRosa, et les accompagner dans cette aventure.