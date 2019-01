Sur la route

Angevil c’est Florent Collange en solo. Guitariste-chanteur du fameux trio Série Noire, il nous propose de la pop, du rap, et du rock sur des textes en français ou bien des reprises qu'il adapte à sa façon en français ou en anglais.

Il y met son savoir-faire et son amour pour la musique pour un résultat à découvrir toute cette semaine en live sur France Bleu Touraine à 15H20 et 18H50 et ce samedi de 17 à 19h.

Les coulisses de l'enregistrement d'Angevil en live