Armande Ferry-wilczek - Chansons françaises et du monde

En solo

Chanteuse, violoncelliste et guitariste, Armande a partagé son talent dans différentes aventures créatrices diverses telles que Madera Em (duo musique du monde, avec lequel elle a parcourru de nombreuses scènes), Jane is Beautiful (duo Chanson - Folk - Instrumental pour voix et cordes, avec lequel elle sort son premier album en juin 2018), ou l’étonnant trio vocal UNIO (Chants du monde).

Aujourd’hui, elle propose, en solo, une nouvelle façon de se livrer, d’être soi même au service de son art entre amour et délicatesse, entre les rires et les colères ...

Sa voix est lumineuse et profonde, ses textes sont à la fois bruts et poétiques.

Les arrangements sont l’œuvre de son complice Antonio Placer."