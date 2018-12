Bienvenue sur la route de Paris-Byzance

Paris Byzance

Un voyage au soleil avec Paris Byzance

Les arrangements très rythmiques, les textes et l’exaltation des six musiciens-chanteurs sur scène sont autant de bonnes énergies offertes au spectateur. Emprunt de sonorités africaines et latines des années 60/70 avec une touche plus actuelle, la musique de Paris Byzance est résolument festive et multiculturelle ! L’univers du groupe célèbre le monde dans toutes ses contradictions.

La danse enivre, mue par les atmosphères, les mélodies et les rythmes endiablés ; les paroles en français participent à la transe, bousculant les formes habituelles d’écriture. D’étonnants décors ornent la scène et contribuent à créer une ambiance de fête tribale et poétique...