Bintily: La vie en chansons minimalistes

Chansons minimalistes

A 30 ans, Bintily a toujours chanté et a décidé qu'il était temps de sortir son premier EP de 6 titres!

Cette Tourangelle qui à désormais posé ses valises en Touraine, a écrit ses premières chansons à 8 ans, adolescente elle commence les cours de chant, piano et guitare.

Elle chante dans plusieurs groupes de musiques actuelles en parallèle de ses études.

Bintily va quitter Tours pour travailler à France Bleu La Rochelle, elle va ensuite monter à Paris pour travailler à Radio France (France Info, France Inter, France Culture, Mouv). La chanteuse laisse un peu la musique de côté mais en devenant chroniqueuse culture à BFM, puis à LCI Bintily créé une chronique particulière où elle chante avec les artistes (Ben Harper, George Benson, Seal, Texas, Sting et Shaggy, Mireille Mathieu, Nolwenn Leroy, Yodelice) une série de duos improbables et une chance inouïe pour la chanteuse-journaliste !

Elle décide en 2018 de se mettre sérieusement à peaufiner ses compositions, a cappella ou avec sa guitare, elle propose des textes engagés, drôles, sensibles, à fleur de peau.

On la compare aux Brigitte, LEJ, Anaïs, Giedré…Mais Bintily compte bien imposer son style !

A l’heure du tout urbain et du tout électro, elle prend le risque de proposer des chansons vraies, déshabillées, minimalistes qui touchent au cœur et qui parlent à ceux qui se retrouvent dans son parcours d’écorchée. Pour créer cet EP, Bintily s'est entourée de Mickael Dedji et Yaya Minté, deux musiciens et chanteurs de Montmartre qui ont donné vie à ses compositions, Mickael est à la guitare et Yaya au cajon (percussion).

Bintily a choisi de nous interpréter 5 titres en live avec Emilie Sansous à la guitare et un percussionniste (ne surtout pas mentionner le nom du percussionniste qui est sous contrat avec une maison de disque).

On commence par « Féministe en carton », titre qui va parler à toutes les femmes qui se disent féministe mais qui ont du mal à l’être au quotidien. Le deuxième titre est « Mon vagabond », ça parle d’une histoire d’amour destructrice, dans « Seule » Bintily se livre sur les hommes qui l’ont blessé au cours de sa vie, « Dans le train » est une rêverie, une envie de vivre une histoire d’amour impossible avec un homme déjà pris. « Licorne » c’est un égo-trip, cette chanson raconte ce que l’on a envie de répondre aux gens qui nous agacent, ‘Jpeux pas j’ai licorne’ est comme un mantra, c’est la version moderne de ’Jpeux pas j’ai piscine’

Bintily cherche maintenant le réalisateur et la maison de disque qui l’aideront à sortir son premier album !