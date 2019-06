Charmellow: un cocktail folk, pop, rock, country, gospel

Harmonies vocales

CHARMELLOW est un trio de pop folk acoustique Tourangeau.

Les 3 musiciens jonglent entre 4 instruments (ukulélé / alto / guitare / basse).

Au commencement le groupe s'est amusé avec des reprises décalées et réarrangées, aujourd'hui ils jouent de plus en plus leur propres compositions, à l'image des 5 morceaux qui vous allez découvrir cette semaine sur France Bleu Touraine.

Vous pouvez les aider à sortir leur tout premier album en participant à leur campagne de financement participatif.

Présentation des chansons :

- End of September : (paroles et musique : Sébastien. arrangements : . Charmellow) : coup de blues ou été indien ? La paix de l'esprit ...

- Fear at first sight : (paroles et musique : Sébastien. arrangements : .Charmellow) : une chanson sur la chute, inspirée par les films de John Cassavetes.

- Junkman : (paroles et musique : Sébastien. arrangements : Charmellow) : je suis le ferrailleur, je vis au milieu des rebuts mais mon coeur est plein de fleurs...

- Better : (paroles et musique : Sébastien. arrangements : . Charmellow) : le mieux étant l'ennemi du bien, rien ne sert de viser la perfection !

- Luckily Lost : cette chanson écrite par Benjamin, et arrangée, comme toujours, de manière collective par le trio, évoque la sensation si particulière d'être perdu, parfois... Perdu, parce que tout ne se déroule pas comme prévu, perdu face à la complexité du réel... mais finalement, se perdre, de temps en temps, n'est-ce pas la meilleure manière de... se retrouver ?!