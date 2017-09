Christina Goh, en attendant l'album ...

Christina Goh

Christina Goh est une vocaliste, auteure-compositrice française d’origine ivoiro- martiniquaise connue pour son style musical atypique à cheval sur le blues, la chanson réaliste et l’acid-jazz. Créatrice d’une musique conceptuelle où le texte et la voix sont les fils conducteurs d’un répertoire dynamique et souvent percussif.

Nominée aux IMA USA pour son écclectisme, Christina Goh est également membre du jury des 15th Independent Music Awards aux Etats-Unis. L’artiste est membre du Conseil d’Administration de l’Association Française pour la Percussion.

Vocaliste mais aussi poétesse, l’artiste tourangelle est également l’auteure de plusieurs ouvrages.

Son nouvel album est annoncé pour le 22 septembre 2017. Intitulé « Blues Troubadour », l’opus résulte de mois de recherches sur les univers du blues et de l’art troubadour.

http://conceptmusic.christinagoh.com/